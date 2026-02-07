Ричмонд
Дворкович рассказал, были ли проблемы на ОИ у болельщиков в форме СССР

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович, присутствовавший на соревнованиях по конькобежному спорту на Олимпийских играх 2026 года, рассказал РИА Новости, что у болельщиков в свитерах с надписью «СССР» не возникло проблем.

Источник: Спорт РИА Новости

В субботу Дворкович был замечен на трибуне на женских забегах на 3000 метров. Рядом с главой FIDE стояли два болельщика в синих свитерах с надписью «СССР», они держали полотна с изображением олимпийского мишки с Игр 1980 года в Москве.

«Проблем не было. Волонтер задала вопрос, но не агрессивно, все спокойно», — сказал Дворкович, отвечая на вопрос, столкнулись ли сидевшие с ним болельщики с проблемами.

Россиянка Ксения Коржова в забеге на 3000 метров на Олимпиаде стала 12-й, уступив победительнице итальянке Франческе Лоллобриджиде 11,55 секунды.