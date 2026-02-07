Дворкович рассказал, были ли проблемы на ОИ у болельщиков в форме СССР

В субботу Дворкович был замечен на трибуне на женских забегах на 3000 метров. Рядом с главой FIDE стояли два болельщика в синих свитерах с надписью «СССР», они держали полотна с изображением олимпийского мишки с Игр 1980 года в Москве.
«Проблем не было. Волонтер задала вопрос, но не агрессивно, все спокойно», — сказал Дворкович, отвечая на вопрос, столкнулись ли сидевшие с ним болельщики с проблемами.
Россиянка Ксения Коржова в забеге на 3000 метров на Олимпиаде стала 12-й, уступив победительнице итальянке Франческе Лоллобриджиде 11,55 секунды.