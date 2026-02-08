Россияне вступили в борьбу за медали Олимпиады. Итоги первого дня

МИЛАН, 7 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены выступили в трех дисциплинах в первый медальный день Олимпийских игр. Соревнования проходят в Италии.
Первой россиянкой, вступившей в борьбу за медали, стала лыжница Дарья Непряева. Она выступила в скиатлоне, где заняла 17-е место. С самого начала она отстала от группы лидеров, а в конце классической части упала, из-за чего сбилась с темпа. В итоге Непряева проиграла победительнице Фриде Карлссон из Швеции 3 минуты 56,1 секунды. Второе место заняла ее соотечественница Эбба Андерссон (отставание — 51 секунда), третье — норвежка Хейди Венг (+1.26,7).
Непряева рассказала онлайн-кинотеатру Okko, что ей было очень тяжело во время гонки. «Сегодня был просто ужаснейший скиатлон для меня, очень тяжелая гонка, с самого начала не задалась у меня. Было очень тяжело, было падение, которое меня выбило, просто лыжа врезалась в кашу снежную. Очень сильно расстроена. Себе, наверное, тройку поставлю за скиатлон».
Следом на забег на 3 000 м вышла конькобежка Ксения Коржова. В своем забеге она обогнала австрийку Жаннин Роснер и показала результат 4 минуты 5,83 секунды, который на тот момент был третьим. В итоге она заняла 12-е место, а победу с олимпийским рекордом одержала итальянка Франческа Лоллобриджида (3 минуты 54,28 секунды). Второе место заняла норвежка Рагне Виклунд (3.56,54), третье — канадка Валери Мальте (3.56,93).
«Все, что здесь происходит, стоит того, чтобы быть здесь. Попасть на Игры — это уже праздник. До этого у меня было напряжение, и такого праздника не ощущалось. В день старта я этим праздником насладилась по полной. Ставила задачу удержать свой уровень в сезоне, потому что в этом сезоне я показывала высокий для себя уровень результатов. Думаю, несмотря на ошибки, у меня это получилось неплохо», — сказала Коржова ТАСС.
Первые два заезда прошли в турнире саночиников, где выступал россиянин Павел Репилов. По итогам двух попыток он занимает промежуточное 16-е место, спортсмен показал время 1 минута 47,708 секунды. Лидирует немец Макс Лангенхан (1 минута 45,826 секунды).
Первое золото ушло Швейцарии
Первым победителем Олимпийских игр 2026 года стал швейцарский горнолыжник Франьо фон Алльмен, который завоевал золотую медаль в скоростном спуске. Он показал результат 1 минута 51,61 секунды. Второе место занял итальянец Джованни Францони (отставание — 0,20 секунды), третье — его соотечественник Доминик Парис (+0,50). Фон Алльмену 24 года, он является двукратным чемпионом мира 2025 года, на том турнире швейцарец победил в скоростном спуске и в командной комбинации.
«Думаю, сейчас я не могу передать словами, что это значит для меня, пока это просто как в кино. Я старался получать удовольствие от катания на лыжах», — сказал швейцарец, комментарий которого приводит пресс-служба Международного олимпийского комитета.
Победительницей соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина у женщин стала норвежка Анна Стрём, набравшая 267,3 балла по сумме двух попыток. Серебряным призером стала словенка Ника Превц (266,2 балла), третье место заняла японка Нодзоми Маруяма (261,8).
Последние медали субботы были разыграны в мужском турнире сноубордистов в дисциплине «биг-эйр». По итогам трех попыток олимпийским чемпионом стал японец Кира Кимура (179,50 балла). Второе место занял его соотечественник Рёма Кимата (171,50), третьим стал китаец Су Имин (168,50).
После первого соревновательного дня сразу три сборные делят первое место в общекомандном зачете. Команды Италии, Японии и Норвегии завоевали по одной золотой, серебряной и бронзовой медали.
8 февраля будет разыграно восемь комплектов медалей. За награды поборются лыжник Савелий Коростелев, который выступит в скиатлоне, горнолыжница Юлия Плешкова (скоростной спуск) и Репилов. Также в этот день пройдут мужские и женские соревнования сноубордистов в параллельном гигантском слаломе, смешанная эстафета в биатлоне, мужской забег конькобежцев на 5 000 м и завершится командный турнир по фигурному катанию.