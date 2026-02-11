Вашингтон
Губерниев о результатах российских спортсменов на Олимпиаде: «Если медалей не будет, то посыпать голову пеплом не собираюсь»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился с «СЭ» мнением о результатах российских спортсменов на Олимпиаде-2026.

Источник: РИА "Новости"

После пяти медальных дней Игр в Милане россияне не завоевали ни одной медали.

«А каких результатов все ждут? Коростелев чуть не стал призером, в шаге от медали остановился. Нужно быть идиотом, чтобы ждать результата от 13 человек, из которых все дебютанты, да еще и после многолетнего отстранения. В лыжах и в фигурном катании у нас медали вполне реальны. И в ски-альпинизме мы еще не выступали. Если будут медали, не удивлюсь. Если же их не будет, то посыпать голову пеплом я не собираюсь», — сказал Губерниев «СЭ».

В медальном зачете лидирует Норвегия — 13 медалей (7 золотых, 2 серебра и 4 бронзы). В тройке также идут США — 11 (4−5−2) и Италия — 13 (4−2−7).