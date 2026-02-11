Губерниев о результатах российских спортсменов на Олимпиаде: «Если медалей не будет, то посыпать голову пеплом не собираюсь»

«А каких результатов все ждут? Коростелев чуть не стал призером, в шаге от медали остановился. Нужно быть идиотом, чтобы ждать результата от 13 человек, из которых все дебютанты, да еще и после многолетнего отстранения. В лыжах и в фигурном катании у нас медали вполне реальны. И в ски-альпинизме мы еще не выступали. Если будут медали, не удивлюсь. Если же их не будет, то посыпать голову пеплом я не собираюсь», — сказал Губерниев «СЭ».