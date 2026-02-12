Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Олимпиада-2026, 12 февраля, все медали дня: Непряева выступит в гонке на 10 км, Плешкова — в супергиганте

12 февраля на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо разыграют девять комплектов медалей.

Олимпийские игры-2026.

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия.

12 февраля, четверг.

Горные лыжи.

13:30 — супергигант, женщины.

Российская участница: Юлия Плешкова.

Фристайл.

14:15 — могул, мужчины.

Лыжные гонки.

15:00 — 10 км, раздельный старт, свободный стиль, женщины.

Российская участница: Дарья Непряева.

Сноуборд.

16:56 — сноуборд-кросс, мужчины.

21:30 — хафпайп, женщины.

Конькобежный спорт.

18:30 — 5000 м, женщины.

Санный спорт.

20:30 — командная эстафета.

Шорт-трек.

23:36 — 500 м, женщины.

23:48 — 1000 м, мужчины.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований — московское.