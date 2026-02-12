Потанин: при организации Игр в Сочи учитывалось будущее наследие

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Олимпийские игры 2014 года в Сочи отличаются от проходящей в Италии Олимпиады, поскольку одной из целей было будущее наследие для города и региона. Такое мнение ТАСС высказал президент «Норникеля», глава попечительского совета Ночной хоккейной лиги Владимир Потанин.
«Мы относились к этому как к своему. Вопрос наследия очень важен: в Сочи все инвестиции, каждый рубль, были очень востребованы. У нас не так много в стране высококлассных курортов, по крайней мере, на то время было. И вот в чем была задача: облагородить город, сделать его более привлекательным. Олимпиада — вишенка на торте», — сказал Потанин.
«А в Италии сейчас протесты против того, что эта Олимпиада к ним пришла, потому что она у них из кармана вынимает деньги и прочее, прочее, прочее. То есть люди не принимают это как свое, а мы это сделали для себя. В этом вся разница, в этом причина, почему мы более успешно это сделали», — добавил он.
Олимпийские игры проходят в Италии с 6 по 22 февраля. На Олимпиаде-2026 выступают 13 российских спортсменов, которые получили нейтральный статус.