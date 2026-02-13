Олимпиада-2026, 13 февраля, все медали дня: Гуменник — 6-й в фигурном катании, Коростелев — 15-й в лыжной гонке на 10 км, Фийон-Майе победил в биатлонном спринте

Олимпийские игры-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия
13 февраля, пятница
Лыжные гонки.
10 км, раздельный старт, свободный стиль, мужчины.
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия).
2. Матис Делож (Франция).
3. Эйнар Хедегарт (Норвегия)…
15. Савелий Коростелев (Россия).
Биатлон.
Спринт, мужчины.
1. Кентен Фийон-Майе (Франция).
2. Ветле Кристиансен (Норвегия).
3. Стурла Лагрейд (Норвегия).
Сноуборд.
Сноуборд-кросс, женщины.
1. Джози Бафф (Австралия).
2. Ева Адамчикова (Чехия).
3. Микела Мойоли (Италия).
Хафпайп, мужчины.
1. Юто Тоцука (Япония).
2. Скотти Джеймс (Австралия).
3. Рюсэй Ямада (Япония).
Конькобежный спорт.
1. Методей Йилек (Чехия).
2. Владимир Семирунний (Польша).
3. Йоррит Бергсма (Нидерланды).
Фигурное катание.
1. Михаил Шайдоров (Казахстан).
2. Юма Кагияма (Япония).
3. Шун Сато (Япония).
1. Мэтт Уэстон (Великобритания).
2. Аксель Юнг (Германия).
3. Кристофер Гротер (Германия).