Половинка с изюминками

Перед этими Олимпийскими играми казалось, что американцы могут даже при везении зарубиться с норвежцами за первенство в медальном зачете, но сейчас о такой драке речи не идет: оттеснить бы итальянцев со второй позиции и превзойти собственный антирекорд века по количеству наград: в Пхёнчхане восемь лет назад их было 23. Хотя, надо полагать, до конфуза дело все-таки не дойдет: слишком богатая у этой сборной «база». Медали светят везде: на снегу — в сноуборде, фристайле и лыжных гонках, на конькобежном овале и на ледовой площадке, в фигурном катании и хоккее. Хотя, вспоминая итальянскую Олимпиаду, сколько бы наград еще ни завоевала на ней американская команда, кажется, все равно прежде всего будут с горечью или смехом рассказывать о неприятностях ее лидеров.