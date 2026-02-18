Сборная Норвегии лидирует в медальном зачете после 11-го дня Олимпиады

Норвежские спортсмены завоевали 14 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых наград. Второе место занимает команда Италии, выигравшая 9 золотых, 4 серебряные и 11 бронзовых медалей. Третьими идут американцы, на счету которых 6 золотых, 10 серебряных и 5 бронзовых наград.