Сборная Норвегии лидирует в медальном зачете после 11-го дня Олимпиады

МИЛАН, 18 февраля. /ТАСС/. Сборная Норвегии сохраняет лидерство в медальном зачете Олимпийских игр в Италии после 11-го дня.
Норвежские спортсмены завоевали 14 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых наград. Второе место занимает команда Италии, выигравшая 9 золотых, 4 серебряные и 11 бронзовых медалей. Третьими идут американцы, на счету которых 6 золотых, 10 серебряных и 5 бронзовых наград.
Во вторник были перенесены соревнования сноубордисток в слоупстайле. Они запланированы на среду.
18 февраля будет разыграно девять комплектов медалей. Олимпиада завершится 22 февраля.