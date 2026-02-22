Вашингтон
Михаил Шайдоров пронес флаг Казахстана на церемонии закрытия Олимпиады-2026

В итальянском городе Верона прошла церемония закрытия 25-х зимних Олимпийских игр, в которой приняли участие сборная Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Турар Казангапов / Национальный олимпийский комитет РК

Официальный финал главного спортивного старта четырехлетия прошел на Арена-ди-Верона в одноименном городе. В заключительном параде стран приняла участие казахстанская сборная. Знаменосцем сборной стал фигурист Михаил Шайдоров, который завоевал историческую золотую медаль.

Напомним, зимние Олимпийские игры 2026 года проходили в итальянских городах и регионах, преимущественно в Милане, Ливиньо, Антерсельве и Валь-ди-Фьемме.

Казахстан был представлен 36-ю спортсменами в восьми видах спорта. В итоговом медальном зачете отечественная сборная показала лучший результат с 1994 года, расположившись с одной золотой медалью на 19-м месте.