Михаил Шайдоров пронес флаг Казахстана на церемонии закрытия Олимпиады-2026

Официальный финал главного спортивного старта четырехлетия прошел на Арена-ди-Верона в одноименном городе. В заключительном параде стран приняла участие казахстанская сборная. Знаменосцем сборной стал фигурист Михаил Шайдоров, который завоевал историческую золотую медаль.
Напомним, зимние Олимпийские игры 2026 года проходили в итальянских городах и регионах, преимущественно в Милане, Ливиньо, Антерсельве и Валь-ди-Фьемме.
Казахстан был представлен 36-ю спортсменами в восьми видах спорта. В итоговом медальном зачете отечественная сборная показала лучший результат с 1994 года, расположившись с одной золотой медалью на 19-м месте.