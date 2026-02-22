Российские спортсмены приняли участие в параде атлетов на закрытии Олимпиады-2026

В параде, который проходит на исторической «Арене ди Верона», участвуют ски-альпинист Никита Филиппов, лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, а также фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.
На Олимпийских играх в Италии выступали 13 россиян, которые были допущены к соревнованиям в нейтральном статусе. Единственную медаль для России завоевал Филиппов, ставший серебряным призером в ски-альпинизме.
