Российские спортсмены приняли участие в параде атлетов на закрытии Олимпиады-2026

Российские спортсмены приняли участие в параде атлетов на церемонии закрытия Олимпийских игр-2026.

Источник: РИА "Новости"

В параде, который проходит на исторической «Арене ди Верона», участвуют ски-альпинист Никита Филиппов, лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, а также фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.

На Олимпийских играх в Италии выступали 13 россиян, которые были допущены к соревнованиям в нейтральном статусе. Единственную медаль для России завоевал Филиппов, ставший серебряным призером в ски-альпинизме.

