Губерниев: «А почему молчат скандинавские лыжники и биатлонисты? Неужели не осудят американскую военщину?»

«Ой, а почему молчат скандинавские лыжники и биатлонисты??? Неужели не осудят американскую военщину??? МОК и ФИФА уже готовы???
А по аналогии с отстранением белорусов, без сомнения выкинут из международных соревнований всех союзников США по операции в Иране!!! И, конечно, США!! Без сомнения, это произойдет!!! Без сомнения!!! Произойдет!!! Обязательно!!! Непременно!!! Твердо и четко!!!» — написал Губерниев в своем телеграм-канале.
