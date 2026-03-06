Великолепная шестерка: кто представит Россию на Паралимпийских играх — 2026

Зимние Паралимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта. В отличие от Олимпийских игр, которые длились 17 дней, Паралимпиада пройдет в течение девяти дней. В общей сложности за медали будут бороться 665 паралимпийцев из 52 стран. Международный Паралимпийский комитет (МПК) допустил до участия российских и белорусских спортсменов под собственными флагами, на равных правах с другими участниками.
Бугаев и Ко
Впервые с 2014 года российские паралимпийцы выступят на Играх с флагом и гимном страны.
Летнюю Паралимпиаду-2016 команда пропустила из-за антидопингового отстранения (его конкретные причины не названы до сих пор). На Играх в Пхенчхане-2018 и Токио-2020 наши спортсмены выступали без национальной символики из-за позиции WADA. Перед Паралимпиадой-2022 сборную сначала допустили к соревнованиям, однако затем отстранили уже после прибытия делегации на Игры.
Уроженец Красноярска — один из самых титулованных российских спортсменов с ограниченными возможностями. Бугаев — трехкратный чемпион, трехкратный серебряный призер и бронзовый призер Паралимпийских игр. Также на его счету две серебряные медали чемпионата мира (2013). В 2013 году Алексей стал абсолютным чемпионом России и обладателем Кубка мира. В Италии Бугаев примет участие в пяти дисциплинах — суперкомбинации, скоростном спуске, гигантском слаломе, слаломе и супергиганте.
Остальные наши спортсмены также способны бороться за медали. Например, 23-летняя Варвара Ворончихина отлично проводит предпаралимпийский сезон в горных лыжах. На ее счету — три золота и четыре серебра на этапах Кубка мира - 2026. Также горнолыжница является чемпионкой России, победительницей Кубка мира в слалом-гиганте, серебряным призером Veysonnaz World Para Alpine Skiing Downhill.
Паралимпиада-2026 станет для Ворончихиной дебютной. В Пхенчхан-2018 россиянка не попала из-за возраста, в Пекин-2022 — из-за антироссийских санкций. В Италии Варвара заявлена сразу в пяти дисциплинах — суперкомбинации, скоростном спуске, гигантском слаломе, слаломе и супергиганте.
В лыжных гонках Россию на Паралимпиаде-2026 будет представлять лыжник Иван Голубков. Российский спортсмен — девятикратный обладатель Кубка мира, шестикратный чемпион мира среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В Италии российский лыжник будет бороться за медали в спринте и гонках на 10 км и 20 км.
Лыжница Анастасия Багиян из Перми также дебютирует на Паралимпиаде-2026. Девушка выступает в классе NS1 (нарушения зрения). В карьере у россиянки — три золотых медали чемпионата России и пять золотых медалей Кубка России. В 2026 году Багиян была допущена до международные соревнования. В январе Анастасия победила в женском масс-старте среди спортсменов с нарушением зрения на втором этапе Кубка мира по паралимпийскому лыжному спорту в немецком Финстерау. В Италии спортсменка выступит в спринте, а также в гонках на 10 км и 20 км.
Дмитрий Фадеев долгое время выступал на любительском уровне в сноуборде. В 2013 году переехал в Новосибирск из Междуреченска и перешел во фристайл. В 2020-м во время отдыха на горнолыжном курорте в Шерегеше из-за сложного перелома ему ампутировали ногу. Однако спортом Дмитрий продолжил заниматься и с сезона-2021/22 начал выступать на профессиональных соревнованиях. В его арсенале — четыре золота и серебро на чемпионате России (сноуборд-кросс). Сейчас Фадеев — лидер российского парасноуборда. В Италии он примет участие в слаломе и сноуборд‑кроссе.
Российский сноубордист Филипп Шеббо является внуком звезды советского и российского кино Галины Польских. В результате аварии на мотоцикле ему ампутировали ногу. Во время реабилитации Шеббо Монзер начал заниматься сноубордом. С 2019-го выступает на профессиональном уровне. Филипп Шеббо — победитель Кубка Европы, чемпион России и обладатель Кубка России. В Италии парасноубордист Филипп Шеббо выступит в слаломе и сноуборд‑кроссе.
Ложные объяснения
На церемонии открытия в Вероне российская команда выйдет в красной форме с орнаментом жар-птицы. На куртках будет надпись RUSSIA, а также герб страны и эмблема Паралимпийского комитета России. Официально никаких запретов на демонстрацию этой символики в странах Евросоюза нет.
Тем не менее несколько стран — союзниц Украины объявили бойкот церемонии открытия Игр. В частности, вещатели из Польши, Эстонии и Латвии намерены не допустить не только появления в кадре российского триколора, но планируют прерывать прямой эфир всякий раз, когда на экране покажется один из десяти участников из России и Белоруссии.
Такая цензура с ксенофобским уклоном объясняется желанием «не допустить политической пропаганды». Из-за разрешенной российской госсимволики церемонию открытия Игр в Вероне 6 марта собираются пропустить около десятка делегаций. При этом никаких действий по игнорированию флагов Израиля и США на фоне нападения этих стран на Иран пока не планируется.
— Бойкот церемонии открытия некоторыми делегациями? На днях президент МПК разослал очередной пресс-релиз о том, что если по каким-то причинам какая-то делегация не идет на церемонию, чтобы она не превращала это в политику, — отметил «Известиям» президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков. — Часть стран начинает манипулировать.
Так, по словам Рожкова, финская делегация несколько месяцев назад заявляла, что не будет участвовать в церемонии открытия из-за раннего старта соревнований на следующий день. Но теперь финны утверждают, что они не участвуют из-за бойкота.
— Что касается украинских спортсменов, то мы с пониманием относимся к установкам, которые даются им в их стране, — продолжил президент ПКР. — Когда инструктировал наших спортсменов и тренеров, всегда говорил: «Не провоцируйте украинских спортсменов». Жизнь наладится… У их руководства совершенно другая политика. Надо очень аккуратно и бережно относиться к нашим коллегам и братьям по спорту.
Отметим, что МПК и оргкомитет отказались реализовывать медиаправа на трансляцию Игр на территории России. Соревнования не покажут не только наши федеральные телеканалы, но и стриминговый сервис Okko, который в феврале был официальным вещателем Олимпиады-2026. Российские болельщики смогут наблюдать за выступлениями на сайте МПК.
Дмитрий Гарин