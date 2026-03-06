Великолепная шестерка: кто представит Россию на Паралимпийских играх — 2026

Дмитрий Фадеев долгое время выступал на любительском уровне в сноуборде. В 2013 году переехал в Новосибирск из Междуреченска и перешел во фристайл. В 2020-м во время отдыха на горнолыжном курорте в Шерегеше из-за сложного перелома ему ампутировали ногу. Однако спортом Дмитрий продолжил заниматься и с сезона-2021/22 начал выступать на профессиональных соревнованиях. В его арсенале — четыре золота и серебро на чемпионате России (сноуборд-кросс). Сейчас Фадеев — лидер российского парасноуборда. В Италии он примет участие в слаломе и сноуборд‑кроссе.