Что известно о единственной казахстанке на Паралимпийских играх

Так, в числе семи спортсменов на Паралимпиаде-2026 участвует Анна Грачева.
Из открытых источников стало известно, что спортсменка представляет Костанайскую область. Она — чемпионка области и Азиатских игр 2022 года по лыжному спорту. Анна с детства имеет инвалидность первой группы по зрению.
Соревнования Анна Грачева начнет 10 марта со спринтерских гонок на 1,5 км в своем классе. Затем 11 марта выйдет на старт индивидуальных гонок на 10 км, а 15 марта примет участие в индивидуальных гонках на 20 км.
Ночью 8 марта первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина одержала победу в стартовом матче Мастерса в Индиан Уэллсе.