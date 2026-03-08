Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что известно о единственной казахстанке на Паралимпийских играх

На Паралимпийских играх в Италии в сборную Казахстана вошла единственная женщина, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Так, в числе семи спортсменов на Паралимпиаде-2026 участвует Анна Грачева.

Из открытых источников стало известно, что спортсменка представляет Костанайскую область. Она — чемпионка области и Азиатских игр 2022 года по лыжному спорту. Анна с детства имеет инвалидность первой группы по зрению.

Соревнования Анна Грачева начнет 10 марта со спринтерских гонок на 1,5 км в своем классе. Затем 11 марта выйдет на старт индивидуальных гонок на 10 км, а 15 марта примет участие в индивидуальных гонках на 20 км.

Ночью 8 марта первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина одержала победу в стартовом матче Мастерса в Индиан Уэллсе.