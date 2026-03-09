Ричмонд
Горнолыжница Ворончихина принесла России первое золото Паралимпиады

Горнолыжница Ворончихина завоевала золото для сборной России на Паралимпиаде.

Источник: Спорт РИА Новости

КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 9 мар — РИА Новости. Российская горнолыжница Варвара Ворончихина одержала победу в супергиганте на Паралимпийских играх в Италии.

Ворончихина выступила в классе LW 6/8−2 (поражение части руки). Она финишировала с результатом 1 минута 15,60 секунды. Спортсменка завоевала первую золотую медаль для сборной России на Играх.

В субботу Ворончихина стала бронзовым призером в скоростном спуске и принесла сборной России первую медаль Паралимпиады. Спортсменке 23 года. Она впервые принимает участие в Паралимпиаде. Россиянка становилась чемпионкой мира и победительницей этапов Кубка мира.

Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.