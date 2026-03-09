«Поверить не могу, что на Паралимпиаде будет российский флаг». Ворончихина принесла сборной первое золото

«Я поверить не могу, впервые в Италии на этой Паралимпиаде будет развеваться российский флаг. Он такой красивый! И так приятно на него смотреть. Это очень счастливый момент, мы его так долго ждали! Я знаю, что за меня болела вся Россия», — передает слова горнолыжницы «Матч ТВ».