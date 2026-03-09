«Поверить не могу, что на Паралимпиаде будет российский флаг». Ворончихина принесла сборной первое золото

Паралимпийские игры-2026
Горнолыжный спорт. Супергигант, стоя
Женщины
1. Варвара Ворончихина (Россия) — 1.15,60
2. Орели Ришар (Франция) — отставание 1,96
3. Эбба Орсьо (Швеция) +2,04.
Сборная России завоевала первое золото на Паралимпиаде-2026 в Италии. Сделала это горнолыжница Варвара Ворончихина: она заняла первое место в супергиганте.
Посвятила золото стране и дедушке
Россиянка стала лучшей в классе LW6/8. В категории «стоя» она показала результат 1 минута 15,6 секунды. Помимо нее, в тройке оказались француженка Орели Ричард (+1,96 секунды) и Эбба Орсьо из Швеции (+2,04).
Победу Ворончихина посвятила своему дедушке и всей стране.
«К сожалению, он не смог дождаться и увидеть золото Игр. Я надеялась сделать это раньше, в Пекине. Посвящаю медаль и всей нашей стране», — приводит ее слова ТАСС.
Также спортсменка заявила, что планирует спать в обнимку со своей наградой.
«Когда я проходила мимо своей бронзовой медали, которая лежала у меня на тумбочке, я смотрела на нее и думала: “О, олимпийская медаль”. Необычные чувства. А с этим золотом я буду спать в обнимку», — сообщила она «Матч ТВ».
Кроме того, Варвара высказалась и о том, что на награждении появятся наши национальные символы.
«Я поверить не могу, впервые в Италии на этой Паралимпиаде будет развеваться российский флаг. Он такой красивый! И так приятно на него смотреть. Это очень счастливый момент, мы его так долго ждали! Я знаю, что за меня болела вся Россия», — передает слова горнолыжницы «Матч ТВ».
Ворончихина могла видеть российский флаг и во время соревнований: наши болельщики активно ее поддерживали на трибунах, демонстрируя символику страны.
Флаг и гимн
Российские паралимпийцы впервые за 12 лет получили возможность выступать с флагом и гимном.
Причем дважды с 2014 года наши спортсмены вообще пропускали Игры: в 2016-м из-за допингового скандала, а в 2022-м из-за отстранения. Именно про Пекин и вспоминала Ворончихина в своем комментарии после золота.
В остальных случаях россияне приезжали в усеченном составе и в нейтральном статусе.
Однако осенью 2025-го Международный паралимпийский комитет (МПК) снял санкции и восстановил членство Паралимпийского комитета России (ПКР). Эта приятная новость наложилась на нежелание федераций допускать россиян к отбору на Игры в Италии, поэтому сейчас соревнуются только шесть спортсменов, получивших специальные квоты.
Что в медальном зачете
Ранее Ворончихина принесла нашей сборной первую медаль на Паралимпиаде: седьмого марта Варвара завоевала бронзу в дисциплине «скоростной спуск» среди женщин, выступающих стоя. Затем еще одну аналогичную награду завоевал горнолыжник Алексей Бугаев.
После триумфа Варвары Россия занимает 10-е место в медальном зачете Паралимпиады-2026. У нашей сборной одно золото и две бронзы.
В соревнованиях принимают участие шесть российских спортсменов — помимо Ворончихиной и Бугаева, допуск на Игры получили Иван Голубков, Анастасия Багиян (оба — лыжные гонки), Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер (оба — парасноуборд).