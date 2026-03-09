Ричмонд
Бугаев занял четвертое место в супергиганте на Паралимпиаде

Горнолыжник Бугаев занял четвертое место в супергиганте на Паралимпиаде в Италии.

Источник: Спорт РИА Новости

КОРТИНА-Д’АМПЕЦЦО, 9 мар — РИА Новости. Российский горнолыжник Алексей Бугаев стал четвертым в супергиганте на Паралимпийских играх в Италии.

Бугаев выступил в классе LW 6/8−2 (поражение части руки). Он финишировал с результатом 1 минута 14,11 секунды. Первое место занял швейцарец Робин Куше (1.12,12). Вторым стал американец Патрик Халгрен (отставание — 0,98 секунды), третьим — француз Жюль Сежер (+1,47).

Ранее в понедельник Варвара Ворончихина завоевала золото в супергиганте. В субботу она и Бугаев стали бронзовыми призерами в скоростном спуске.

Бугаеву 28 лет. Он победил в слаломе и суперкомбинации на Играх в Сочи 2014 года, где также завоевал серебро в скоростном спуске и гигантском слаломе и бронзу в супергиганте. На Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане спортсмен выиграл золото в суперкомбинации и серебро в гигантском слаломе.

Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. Игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.