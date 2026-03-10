Ричмонд
Горнолыжник Бугаев не смог финишировать в суперкомбинации на Паралимпиаде

После первого этапа россиянин занимал первое место.

Источник: Reuters

ТОФАНЕ /Италия/, 10 марта. /ТАСС/. Российский горнолыжник Алексей Бугаев не смог завершить соревнования в суперкомбинации на Паралимпиаде после падения в слаломе. Соревнования проходят в Италии.

В суперкомбинации суммируются результаты спортсменов в супергиганте и слаломе. По итогам попыток в супергиганте Бугаев занимал первое место.

Бугаеву 28 лет, он является трехкратным паралимпийским чемпионом. Спортсмен выиграл две золотые награды (в слаломе и суперкомбинации) на Играх 2014 года в Сочи и стал первым на Паралимпиаде в Пхёнчхане в суперкомбинации. Также в его активе три серебряные и две бронзовые медали Игр.

Паралимпийские игры завершатся 15 марта. Как ранее сообщал ТАСС, в них принимают участие шесть российских спортсменов. Атлеты из России выступают на Паралимпиаде с национальной символикой впервые за 12 лет. Россияне на данный момент завоевали две золотые и две бронзовые медали на Играх.