Горнолыжник Бугаев не смог финишировать в суперкомбинации на Паралимпиаде

Бугаеву 28 лет, он является трехкратным паралимпийским чемпионом. Спортсмен выиграл две золотые награды (в слаломе и суперкомбинации) на Играх 2014 года в Сочи и стал первым на Паралимпиаде в Пхёнчхане в суперкомбинации. Также в его активе три серебряные и две бронзовые медали Игр.