Губерниева раскритиковали за оскорбительную шутку про паралимпийца. Он ответил: «Для тупых, есть сценарий!»

Напомним, что в настоящее время в Италии проходят Паралимпийские игры 2026 года. Сборная России уже завоевала 4 золотые медали, 1 серебряную, 2 бронзовые — с этим показателем российская команда занимает 4-е место в медальном зачете, уступая только Китаю, США и Австрии.
В четверг, 12 марта, Губерниев в своем телеграм-канале написал: «Ой, как жизнь меняется!!! Мама дорогая!!! Все те, кто старательно пытался меня критиковать, отменять
Подписчица по имени Любовь в комментариях под публикацией Губерниева написала: «Забыл уже как в программе “Звезды” на канале ТНТ свысока (с высоты своего роста), указав на самого маленького участника, сказал: “А ты, вообще… паралимпиец…” Оскорбил походя. Смотреть было стыдно. В этом весь Г».
Губерниев ответил на этот комментарий, написав: «Для тупых, есть сценарий!! “.
Та же подписчица, Любовь, в ответ на комментарий Губерниева заметила: «Нормальный человек не стал бы так шутить над инвалидами, еще и с такой интонацией. Даже по сценарию. Вы себя каким считаете?».
На это сообщение, опубликованное еще в 13:43 по московскому времени, на момент данной публикации Губерниев не ответил.