Губерниева раскритиковали за оскорбительную шутку про паралимпийца. Он ответил: «Для тупых, есть сценарий!»

Известный российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, который в настоящее время является советником министра спорта России Михаила Дегтярева, ответил на критику в свой адрес за оскорбительную шутку про паралимпийца.

Источник: ТАСС

Напомним, что в настоящее время в Италии проходят Паралимпийские игры 2026 года. Сборная России уже завоевала 4 золотые медали, 1 серебряную, 2 бронзовые — с этим показателем российская команда занимает 4-е место в медальном зачете, уступая только Китаю, США и Австрии.

В четверг, 12 марта, Губерниев в своем телеграм-канале написал: «Ой, как жизнь меняется!!! Мама дорогая!!! Все те, кто старательно пытался меня критиковать, отменять и т. д., когда я топил за Олимпиаду и Паралимпиаду в Париже, теперь так сильно “гордятся” нашими паралимпийцами на играх в Италии!!! А что случилось, товарищи??? По течению плывете, лошадь поменяли??? Лицемерные вы мои, пупсики квасные… Пы Сы — тут про флаг и гимн толкуют, важно, конечно, но люди главное — спортсмены и тренеры!!! Главное люди!!! Их надо поддерживать постоянно и условия создавать для работы!!! А не вопить раз в четыре года!!!».

Подписчица по имени Любовь в комментариях под публикацией Губерниева написала: «Забыл уже как в программе “Звезды” на канале ТНТ свысока (с высоты своего роста), указав на самого маленького участника, сказал: “А ты, вообще… паралимпиец…” Оскорбил походя. Смотреть было стыдно. В этом весь Г».

Губерниев ответил на этот комментарий, написав: «Для тупых, есть сценарий!! “.

Та же подписчица, Любовь, в ответ на комментарий Губерниева заметила: «Нормальный человек не стал бы так шутить над инвалидами, еще и с такой интонацией. Даже по сценарию. Вы себя каким считаете?».

На это сообщение, опубликованное еще в 13:43 по московскому времени, на момент данной публикации Губерниев не ответил.