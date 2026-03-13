Губерниева раскритиковали за оскорбительную шутку про паралимпийца. Он ответил: «Для тупых, есть сценарий!»

В четверг, 12 марта, Губерниев в своем телеграм-канале написал: «Ой, как жизнь меняется!!! Мама дорогая!!! Все те, кто старательно пытался меня критиковать, отменять и т. д. , когда я топил за Олимпиаду и Паралимпиаду в Париже, теперь так сильно “гордятся” нашими паралимпийцами на играх в Италии!!! А что случилось, товарищи??? По течению плывете, лошадь поменяли??? Лицемерные вы мои, пупсики квасные… Пы Сы — тут про флаг и гимн толкуют, важно, конечно, но люди главное — спортсмены и тренеры!!! Главное люди!!! Их надо поддерживать постоянно и условия создавать для работы!!! А не вопить раз в четыре года!!!».