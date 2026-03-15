Сборная Украины решила бойкотировать церемонию закрытия Паралимпиады

Сборная Украины будет бойкотировать церемонию закрытия Паралимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Об этом «Суспільне» сообщили в Национальном паралимпийском комитете Украины.
Причиной такого решения является присутствие на церемонии закрытия делегаций из России и Белоруссии, допущенных к участию в соревнованиях под собственными флагами.
Национальный паралимпийский комитет Украины в начале Паралимпиады в полном составе проигнорировал церемонию открытия из-за присутствия на ней россиян и белорусов. Кроме Украины, торжества также не посетили представители еще нескольких европейских стран.
Церемония закрытия Игр пройдет 15 марта.