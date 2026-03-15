Лыжник Голубков принес сборной России шестое золото Паралимпиады

Российский лыжник Иван Голубков завоевал золотую медаль в гонке на 20 км с раздельным стартом на Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Результат 30-летнего россиянина составил 51 минута 55 секунд.
Вторым стал китаец Мао Чжунъу (52.45,8), третьим — итальянец Джузеппе Ромеле (53.17,1).
Голубков — шестикратный чемпион мира, участвует в соревнованиях спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.
На Играх в Италии Голубков ранее завоевал золото в гонке на 10 км.
Паралимпиада проходит с 6 по 15 марта. Всего в Играх принимает участие шесть российских спортсменов, которые допущены под своим флагом.
Российские спортсмены завоевали в Италии десять наград — шесть золотых, одну серебряную и три бронзовые. Команда занимает пятое место в медальном зачете.