Лыжник Голубков принес сборной России шестое золото Паралимпиады

Российский лыжник занял первое место в гонке на 20 км.

Источник: Getty Images

Российский лыжник Иван Голубков завоевал золотую медаль в гонке на 20 км с раздельным стартом на Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Результат 30-летнего россиянина составил 51 минута 55 секунд.

Вторым стал китаец Мао Чжунъу (52.45,8), третьим — итальянец Джузеппе Ромеле (53.17,1).

Голубков — шестикратный чемпион мира, участвует в соревнованиях спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

На Играх в Италии Голубков ранее завоевал золото в гонке на 10 км.

Паралимпиада проходит с 6 по 15 марта. Всего в Играх принимает участие шесть российских спортсменов, которые допущены под своим флагом.

Российские спортсмены завоевали в Италии десять наград — шесть золотых, одну серебряную и три бронзовые. Команда занимает пятое место в медальном зачете.