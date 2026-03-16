Мацуев назвал лучиком света выступление российских паралимпийцев с гимном

«Это не концерт Чайковского в исполнении Мацуева и Гергиева, как это было в Пекине, хотя мы прекрасно понимаем, что в тех обстоятельствах маразма, когда нужно было выбирать, первый концерт Чайковского — та музыка, которая ассоциируется с Россией во всем мире даже для людей, которые далеки от классической музыки. Я много раз говорил, что японцы относятся к концерту Чайковского как к гимну, она звучит везде. Но даже самая гениальная музыка Петра Ильича не может заменить гимн, гимн — это высшая ассоциация представления страны во время победы на соревнованиях. Когда ты этого лишен, то не понимаешь, почему у кого-то это есть, а у кого-то нет. Хочется порадоваться за наших ребят, которые показали потрясающие результаты. Гордость за них. Когда было возможно, смотрел моментами, просто радовался за наших ребят. Это уникальный пример для всех других», — добавил Мацуев.