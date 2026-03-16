Мацуев назвал лучиком света выступление российских паралимпийцев с гимном

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Российские паралимпийцы показали потрясающие результаты на Играх в Италии, их выступление с флагом и гимном стало лучиком света. Такое мнение ТАСС высказал народный артист России Денис Мацуев.
Ранее ТАСС сообщал, что российские паралимпийцы завоевали восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали на Паралимпиаде в Италии. В общем зачете команда России заняла третье место.
«Я поздравляю нашу сборную, все они являются героями вне зависимости от количества медалей, хотя третье место в зачете и 12 медалей — это очень хороший результат. Я считаю, что у паралимпийцев очень гуманные соревнования. Когда ты смотришь на них, понимаешь, что, несмотря на разные обстоятельства, они все равно являются героями. Они добиваются высоких результатов, это дорогого стоит. Я всегда поддерживал паралимпийское движение. Это такой пример для тех, у кого, может быть, опустились руки в таких обстоятельствах. Ты понимаешь, что на них нужно равняться, это потрясающие люди, настоящие спортсмены. В нынешних обстоятельствах, в которых оказался наш спорт, выступление паралимпийцев с флагом и гимном — первый лучик света в том маразме, когда мир сошел с ума. Все понимают, что мы можем слушать наш гимн, когда наши спортсмены стоят на пьедестале», — сказал Мацуев.
«Это не концерт Чайковского в исполнении Мацуева и Гергиева, как это было в Пекине, хотя мы прекрасно понимаем, что в тех обстоятельствах маразма, когда нужно было выбирать, первый концерт Чайковского — та музыка, которая ассоциируется с Россией во всем мире даже для людей, которые далеки от классической музыки. Я много раз говорил, что японцы относятся к концерту Чайковского как к гимну, она звучит везде. Но даже самая гениальная музыка Петра Ильича не может заменить гимн, гимн — это высшая ассоциация представления страны во время победы на соревнованиях. Когда ты этого лишен, то не понимаешь, почему у кого-то это есть, а у кого-то нет. Хочется порадоваться за наших ребят, которые показали потрясающие результаты. Гордость за них. Когда было возможно, смотрел моментами, просто радовался за наших ребят. Это уникальный пример для всех других», — добавил Мацуев.
Сборная России участвовала в Паралимпиаде в усеченном формате, до соревнований было допущено шесть российских спортсменов. Атлеты из России выступили на Играх с национальной символикой впервые за 12 лет.