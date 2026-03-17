Ворончихина рассказала о желании американцев забрать себе форму России

На Паралимпийских играх россияне впервые с 2014 годы выступали с флагом и гимном страны, а также в форме с национальной символикой.

Источник: РИА "Новости"

Двукратная паралимпийская чемпионка из России Варвара Ворончихина рассказала о том, что иностранные спортсмены хотели забрать себе форму российских атлетов, приводит слова спортсменки «РИА Новости».

«Наша форма потрясающая. Все хотели нашу форму, но нам приходилось отказывать и американцам, и канадцам, и другим спортсменам, потому что хотели вернуться в ней сюда. Но они с нами фотографировались. Может, в следующий раз получится им подарить», — сказала Ворончихина.

К Паралимпийским играм в Италии допустили только шестерых россиян, они выступали под флагом и гимном страны. На форме спортсменов были национальная символика и цвета российского флага.

Ворончихина стала лучшей в слаломе и супергиганте, а также взяла серебро в гигантском слаломе и бронзу в скоростном спуске.

Всего россияне завоевали в Италии 12 наград (восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые), заняв третье место в медальном зачете.

Российские спортсмены впервые с 2014 года выступили на Паралимпийских играх с национальной символикой. В 2016 году россияне не были допущены на летнюю Паралимпиаду из-за допингового скандала. В 2022 году россияне не были допущены на зимнюю Паралимпиаду из-за военных действий на Украине. В остальных случаях они выступали в усеченном составе и в нейтральном статусе.