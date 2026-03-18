Дегтярев заявил, что успех России на Паралимпиаде шокировал мировой спорт

Российские спортсмены впервые с 2014 года выступили на Паралимпийских играх с национальной символикой. В 2016 году россияне не были допущены на летнюю Паралимпиаду из-за допингового скандала. В 2022 году россияне не были допущены на зимнюю Паралимпиаду из-за военных действий на Украине. В остальных случаях они выступали в усеченном составе и в нейтральном статусе.