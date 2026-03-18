Дегтярев заявил, что успех России на Паралимпиаде шокировал мировой спорт

Россияне в составе шести человек заняли третье место в общекомандном зачете Паралимпиады. Первое место занял Китай с 70 спортсменами, второе у США (68).

Источник: РБК Спорт

Третье место россиян в медальном зачете на Паралимпийских играх в Италии шокировало мировую общественность. Об этом заявил министр спорта России Михаил Дегтярев, слова которого приводят «РИА Новости».

«Результат обеспечил России место в тройке в общекомандном зачете, что является рекордом. Вся иностранная пресса гудит. У мировой общественности шок», — сказал Дегтярев.

Министр спорта добавил, что «благодаря победам спортивный мир заново привыкает к звучанию российского гимна». Он также отметил, что первое место заняла сборная Китая, за которую выступали 70 параатлетов, а вторыми стали американцы с 68 спортсменами.

К Играм допустили только шестерых россиян, они выступали под флагом и гимном страны. Всего россияне завоевали в Италии 12 наград (восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые), заняв третье место в медальном зачете.

Российские спортсмены впервые с 2014 года выступили на Паралимпийских играх с национальной символикой. В 2016 году россияне не были допущены на летнюю Паралимпиаду из-за допингового скандала. В 2022 году россияне не были допущены на зимнюю Паралимпиаду из-за военных действий на Украине. В остальных случаях они выступали в усеченном составе и в нейтральном статусе.