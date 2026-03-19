«Мы понимали, что украинцы на Играх — люди подневольные»

К тому же ребята здорово выступили — попали в первую десятку общего зачета, хотя тоже, как и сейчас на зимних Играх в Италии, выступали небольшим составом. И дальше, после Парижа, мы уже шли по проторенному пути, особых проблем не было. Более того, после того как ПКР выиграл в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) апелляцию и добился допуска, многим нашим спортсменам надо было срочно участвовать в этапах Кубка мира, чтобы заработать рейтинговые баллы для попадания на Паралимпийские игры. В этих стартах уже были спортсмены самых разных стран. И никаких провокаций, никаких негативных демонстраций в адрес России. А когда наши выигрывали, поднимался флаг — в этот момент все вставали со своих мест на трибунах, снимали головные уборы и приветствовали нас.