Паралимпийцам хотелось бы иметь тренировочный центр, заявила тренер Громова

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам Ирина Громова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявила, что участникам зимней Паралимпиады 2026 года хотелось бы иметь тренировочный центр, чтобы делиться опытом с другими атлетами.
В четверг Путин встретился в Кремле с российскими участниками Паралимпиады в Италии и наградил их орденами Дружбы за высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность.
«Организации действительно провели большую профессиональную работу по возвращению нас на Паралимпийские игры и дали нам веру в наше будущее, что мы можем на следующих Играх уже участвовать всей командой. Поэтому я думаю, что сейчас, смотря на наши успехи, спортсмены и тренеры готовы делиться своими знаниями, своим опытом с начинающими спортсменами и тренерами на местах. И нам бы очень хотелось иметь свой центр, который соответствует всем возможностям тренировок, потому что есть огромные трудности с тренировками именно спортсменов на колясках у нас в стране, к сожалению», — заявила Громова.
«Мы готовы взять на себя все возможности, донести до регионов, до спортсменов, до инвалидов, до тренеров то, как можно работать. Поделиться своим опытом и проводить семинары. Это очень сейчас важно, очень актуально. У нас очень много детей, которых мы привлекаем. Я думаю, мы будем безумно счастливы, если у нас будет такой центр — с лыжной трубой обязательно. Спасибо большое», — добавила тренер.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года проходили в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 15 марта. Впервые с 2014 года представители России приняли участие в соревнованиях с национальными флагом и гимном. Сборная России, за которую выступали шесть спортсменов, заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали.