Паралимпийцам хотелось бы иметь тренировочный центр, заявила тренер Громова

«Организации действительно провели большую профессиональную работу по возвращению нас на Паралимпийские игры и дали нам веру в наше будущее, что мы можем на следующих Играх уже участвовать всей командой. Поэтому я думаю, что сейчас, смотря на наши успехи, спортсмены и тренеры готовы делиться своими знаниями, своим опытом с начинающими спортсменами и тренерами на местах. И нам бы очень хотелось иметь свой центр, который соответствует всем возможностям тренировок, потому что есть огромные трудности с тренировками именно спортсменов на колясках у нас в стране, к сожалению», — заявила Громова.