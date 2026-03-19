Россия ожидает решения МОК о восстановления статуса ОКР, заявил Дегтярев

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Россия ожидает решения Международного олимпийского комитета (МОК) по восстановлению статуса Олимпийского комитета России (ОКР) в ближайшие месяцы, заявил министр спорта России и глава ОКР Михаил Дегтярев.

«По решению олимпийского комитета (МОК — ред.) по восстановлению Олимпийского комитета России мы ожидаем в ближайшие месяцы», — сказал Дегтярев.

Министр добавил, что без решения МОК «полноценного восстановления (спортивных) федераций не будет».

Осенью 2023 года МОК отстранил ОКР из-за включения в состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. ОКР обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием отменить решение МОК и восстановить полноправное членство в организации. CAS 23 февраля 2024 года принял решение об отклонении апелляции. ОКР заявил, что решение CAS свидетельствует о «невиданных масштабах гражданской и спортивной дискриминации» в отношении россиян в преддверии Олимпийских игр в Париже. В 2024 году ОКР привел свой устав в соответствие с Олимпийской хартией.

Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
