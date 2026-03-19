Путин опустился на колено, награждая паралимпийца Голубкова в Кремле: фото

В четверг утром глава государства подписал указ о присвоении Ордена Дружбы российским чемпионам и призерам Паралимпиады в Италии. Вечером этого же дня в Кремле прошла церемония награждения. Вручая орден Голубкову, который передвигается в инвалидном кресле, Путин опустился перед ним на одно колено.