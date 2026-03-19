Путин опустился на колено, награждая паралимпийца Голубкова в Кремле: фото

Президент РФ Владимир Путин опустился на колено, награждая паралимпийца Ивана Голубкова.

Источник: РИА "Новости"

В четверг утром глава государства подписал указ о присвоении Ордена Дружбы российским чемпионам и призерам Паралимпиады в Италии. Вечером этого же дня в Кремле прошла церемония награждения. Вручая орден Голубкову, который передвигается в инвалидном кресле, Путин опустился перед ним на одно колено.

На Паралимпийских играх-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо Глушков завоевал золото в гонках с раздельным стартом на 10 и 20 км в классе «сидя». Спортсмен выступает в категории LW11.5 (поражение нижних конечностей и туловища).