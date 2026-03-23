Умерла двукратная чемпионка Паралимпиады по лыжным гонкам Алевтина Елесина

Паралимпийская чемпионка по лыжным гонкам Елесина умерла в возрасте 71 года.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Двукратная паралимпийская чемпионка по лыжным гонкам Алевтина Елесина умерла на 72-м году жизни, сообщается на сайте Паралимпийского комитета России (ПКР).

Елесина ушла из жизни 20 марта. Церемония прощания состоится 25 марта в Екатеринбурге.

«Ушла из жизни Алевтина Александровна Елесина. Это невосполнимая утрата для всего российского спорта. Она была настоящим символом несгибаемой воли, мужества и безграничной преданности спорту. Жизненный путь Алевтины Александровны и ее достижения вдохновляли и продолжают вдохновлять многих российских спортсменов. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Алевтины Александровны и всем тем, кто знал этого замечательного человека. Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах и в сердцах будущих поколений российских спортсменов», — отмечается в заявлении.

На Паралимпиаде 1992 года во Франции Елесина завоевала золото на дистанции 5 км и серебро на дистанции 10 км. На Играх 1994 года в Лиллехаммере она стала первой на дистанции 5 км свободным стилем, завоевала две серебряные медали в гонках на 5 км и 10 км классическим стилем, а также стала бронзовым призером эстафеты. Она была заслуженным мастером спорта России по лыжным гонкам среди спортсменов с нарушением зрения.