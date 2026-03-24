«Лед тронулся»: глава НОК Белоруссии рассказал о сотрудничестве с МОК

Глава НОК также обратил внимание, что не все лидеры белорусского спорта были допущены на главные старты четырехлетия, но белорусские атлеты «сражались» на своем максимуме. «На XXV Зимних Олимпийских играх в Италии квалификационные нормативы выполнили 7 белорусских атлетов в 5 видах спорта. В условиях жесточайшей конкуренции и психологического давления еще на этапе отборочных турниров спортсмены сумели собраться, продемонстрировать характер и силу воли, сделав все от них зависящее. К большому сожалению, не все наши лидеры были допущены», — сказал Лукашенко. При этом он подчеркнул, что опыт участия в Играх позволяет сделать выводы, в каком направлении работать и двигаться дальше.