«Лед тронулся»: глава НОК Белоруссии рассказал о сотрудничестве с МОК

МИНСК, 24 мар — РИА Новости. Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии Виктор Лукашенко заявил, что в сотрудничестве с Международным олимпийским комитетом (МОК) по теме полноформатного участия белорусских атлетов в соревнованиях «лед тронулся».
«Работа в 2025 году принесла реальные плоды, лед тронулся. Часть наших представителей зимних видов спорта не просто вернулась на мировую арену, но и завоевала лицензии, представив страну на Олимпийских играх в Италии. Это сигнал к тому, чтобы еще сильнее консолидировать наши усилия на этом направлении», — приводит пресс-служба белорусского НОК слова руководителя, которые он произнес на заседании генеральной ассамблеи комитета в Минске.
По словам Виктора Лукашенко, НОК Белоруссии продолжит программу поддержки международной деятельности для национальных федераций по олимпийским видам спорта. «Мы берем на себя оплату ежегодных взносов в международные структуры и финансирование участия наших делегатов в мировых и европейских конгрессах», — сказал глава комитета.
Он напомнил, что год назад на ассамблее НОК подводились итоги четырехлетия и была отмечена беспрецедентная сложность этого периода: от ковидных ограничений до политического давления на атлетов. Тогда была поставлена задача действовать активнее и креативнее, чтобы восстановить права белорусов и вернуть им возможность выступать под национальным флагом и с гимном.
Глава НОК подчеркнул, что комитет продолжает вести системную работу на поле спортивной дипломатии, он находится в постоянном контакте с МОК, Европейскими олимпийскими комитетами, Ассоциацией национальных олимпийских комитетов, участвуя во всех ключевых технических сессиях и вебинарах.
«Особо хочу подчеркнуть качественное изменение характера нашего взаимодействия с Международным олимпийским комитетом. Накануне Игр в Италии (зимней Олимпиады — ред.) коммуникация не просто активизировалась, она приобрела отчетливую положительную динамику. Главным итогом наших усилий стал прямой диалог с президентом МОК Кирсти Ковентри. Впервые за долгое время нам удалось провести личное обсуждение в формате видеосвязи», — напомнил Лукашенко.
Он подчеркнул, что в ходе этого общения руководство МОК признало конструктивный и стабильный характер взаимодействия. «Мы достигли принципиальной договоренности: продолжать регулярные контакты на высшем уровне и совместно вырабатывать решения по всем наиболее острым вопросам олимпийской повестки. Это подтверждает, что голос Беларуси слышен и наши аргументы принимаются во внимание», — продолжил Лукашенко.
Глава НОК также обратил внимание, что не все лидеры белорусского спорта были допущены на главные старты четырехлетия, но белорусские атлеты «сражались» на своем максимуме. «На XXV Зимних Олимпийских играх в Италии квалификационные нормативы выполнили 7 белорусских атлетов в 5 видах спорта. В условиях жесточайшей конкуренции и психологического давления еще на этапе отборочных турниров спортсмены сумели собраться, продемонстрировать характер и силу воли, сделав все от них зависящее. К большому сожалению, не все наши лидеры были допущены», — сказал Лукашенко. При этом он подчеркнул, что опыт участия в Играх позволяет сделать выводы, в каком направлении работать и двигаться дальше.