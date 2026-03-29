Путин: РФ в будущем открыта к проведению летних и зимних Олимпийских игр

«Уважаемые друзья! Поздравляю вас со 115-летием Олимпийского комитета России. Отмечу, что наша страна была в числе учредителей Международного олимпийского комитета и, начиная с 1900 года, участвовала в возрожденных Олимпийских играх, дважды принимала их у себя — в 1980 году в Москве и в 2014 году в Сочи. И оба раза на высочайшем организационном и творческом уровне, что было признано МОК. Подчеркну, Россия и в будущем открыта к проведению летних и зимних Олимпийских игр, готова вносить свой вклад в сбережение подлинных идеалов олимпизма», — говорится в телеграмме российского президента, опубликованной на сайте Кремля.