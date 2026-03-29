Путин: РФ в будущем открыта к проведению летних и зимних Олимпийских игр

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил Олимпийский комитет России со 115-летием, заявив, что Россия в будущем открыта к проведению летних и зимних Олимпийских игр, готова вносить свой вклад в сбережение подлинных идеалов олимпизма.
«Уважаемые друзья! Поздравляю вас со 115-летием Олимпийского комитета России. Отмечу, что наша страна была в числе учредителей Международного олимпийского комитета и, начиная с 1900 года, участвовала в возрожденных Олимпийских играх, дважды принимала их у себя — в 1980 году в Москве и в 2014 году в Сочи. И оба раза на высочайшем организационном и творческом уровне, что было признано МОК. Подчеркну, Россия и в будущем открыта к проведению летних и зимних Олимпийских игр, готова вносить свой вклад в сбережение подлинных идеалов олимпизма», — говорится в телеграмме российского президента, опубликованной на сайте Кремля.
Президент также подчеркнул, что нынешний юбилей является замечательным поводом вспомнить тех, кто стоял у истоков создания отечественной спортивной отрасли, укреплял ее победные традиции, в сложной, бескомпромиссной борьбе завоевывал медали и титулы, воспитывал олимпийских рекордсменов, чемпионов и призеров. «От души желаю сотрудникам Олимпийского комитета России, нашим атлетам, тренерам и наставникам, ветеранам олимпийского движения успехов и всего наилучшего», — заключил он.