Олимпийский чемпион Васильев: «Браво, Минздрав! Пиво на стадионах — это пропаганда алкоголизма»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поддержал позицию Минздрава, который заблокировал принятие закона о возвращении пива на футбольные стадионы.

Источник: Sport24

"Браво, Минздрав! Надеюсь, что и мои аргументы тоже были услышаны. Стадион — это не то место, где нужно распространять алкоголь. Для тех, кто хочет залиться горячительными напитками, есть отдельные места, вот пусть туда идут. А пиво на стадионах — это пропаганда алкоголизма.

Спортивные объекты, соревнования, спортсмены ассоциируются со здоровьем, здоровым образом жизни, поэтому на аренах неуместно пропагандировать алкоголь. Тем более спортивные объекты посещает огромное количество детей«, — приводит слова Васильева “ВсеПроСпорт”.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 1 января 2005 года.