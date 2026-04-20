WADA начало расследование в отношении главы РУСАДА Логиновой

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) возбудило расследование в отношении главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероники Логиновой. Об этом «РБК Спорт» сообщили в пресс-службе WADA.
В феврале The New York Times со ссылкой на источники писал, что WADA получило данные о причастности Логиновой к сокрытию результатов допинг-тестов российских спортсменов на Олимпиаде-2014. Еще одним поводом для расследования WADA стала статья The Insider (признано в России иноагентом и нежелательной организацией).
«WADA относится к этим обвинениям очень серьезно и уведомила об этом свой независимый отдел расследований (РРР)», — сообщили «РБК Спорт» в пресс-службе WADA. «С декабря 2025 года независимый отдел расследует еще одно серьезное обвинение, выдвинутое источником против того же лица в РУСАДА, — добавили в WADA. — Поскольку отдел является независимым, руководство WADA не располагает подробной информацией об этом расследовании, которое продолжается. Однако мы будем проинформированы, как только будет получен конкретный результат или когда будут необходимы дальнейшие действия».
Логинова в феврале отвечала на статью New York Times: «Эти фантазии, основанные на желании продвинуть “жареные факты”, видимо, для увеличения продаж номера, не соответствуют действительности», — цитировал главу РУСАДА ТАСС. Она отметила, что в период Олимпийских игр 2014 года отвечала за образовательную программу. «Была членом команды WADA, даже потенциальной возможности не имела соприкасаться с деятельностью антидопинговой лаборатории, тем более влиять на процессы сбора допинг-проб и их последующего исследования», — добавила Логинова.
Логинова заключила, что все факты ее деятельности в период подготовки и проведения Игр-2014 в Сочи известны представителям WADA и привлекавшимся к работе на Олимпиаде сотрудникам антидопинговых агентств других стран. «Эти факты никогда и ни при каких условиях не вызывали никаких подозрений», — сказала глава РУСАДА.