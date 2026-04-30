Вернулись, чтобы стать первыми. Победы сборных России на международных турнирах в апреле

С начала этого года 155 наших спортсменов выступили на крупных международных соревнованиях под флагом страны. Гимн России звучал уже 65 раз. Такую статистику привел министр спорта, председатель ОКР Михаил Дегтярев на встрече с женской сборной России по водному поло после победы на Кубке мира на Мальте.
Сложный путь дипломатии
Возвращение российских ватерполисток получилось триумфальным — в финале Кубка мира сборная России победила Китай, а еще раньше обеспечила себе место в суперфинале Кубка мира, который пройдет с 22 по 26 июля в Сиднее. Три лучшие сборные на австралийском турнире пройдут отбор на чемпионат мира 2027 года.
World Aquatics снял все ограничения очень вовремя. Хорошей новостью в середине апреля поделился глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин. Как раз успели до начала Кубка мира. Так что водное поло стало первым командным видом спорта, в котором сборная России вернулась на крупные турниры. И с ходу сделала это с флагом.
«Работа по допуску — очень сложный путь дипломатии. Это хороший прецедент для других федераций, в первую очередь в олимпийских видах. Хочу поблагодарить Дмитрия Аркадьевича Мазепина, с ним мы обсудим еще дальнейшие планы, уверен, что победы еще будут», — отметил Михаил Дегтярев.
Пловцы и синхронисты уже побеждали после возвращения, но в нейтральном статусе. Призер чемпионата мира Евгения Чикунова считает, что возвращение флага и гимна «добавит еще больше энергии и внутреннего стимула».
«Такая важная новость на подсознательном уровне заставит включиться эмоционально. Победа всегда победа, но, когда играет гимн твоей страны, это невероятный эмоциональный момент для любого спортсмена», — отметила титулованная брассистка.
Услышать гимн России Чикуновой и другим российским представителям водных видов спорта можно будет уже этим летом на чемпионате Европы в Париже. А в начале декабря Китай примет чемпионат мира на короткой воде.
Борцы ждут флага на чемпионате мира
Борцам еще предстоит вернуть национальные символы. Не исключено, что это произойдет до осеннего чемпионата мира. На Евро в Албании наши побеждали под флагом Объединенного мира борьбы.
«Соскучился по международным соревнованиям, по этой атмосфере», — сказал Абдулрашид Садулаев после того, как стал чемпионом Европы.
Это шестая медаль Евро в копилке Русского Танка. Но могло быть и больше. Садулаев не выступал на чемпионатах Европы с 2020 года. Год назад, когда всю команду допустили, он пропустил турнир в Словакии из-за отказа на въезд в страну Шенгена. По той же причине Абдулрашид не поехал на чемпионат мира в Хорватию.
В этом году таких проблем быть не должно. Чемпионат Европы принимала Тирана (Албания), а чемпионат мира планировался в Манаме (Бахрейн), но теперь у турнира будет новый хозяин.
«Скорее всего, чемпионат мира примет азиатская страна», — сказал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.
Препятствий для въезда в азиатские страны у наших нет, и у Садулаева есть все шансы стать семикратным чемпионом мира, повторив рекорд среди вольников, который принадлежит Александру Медведю и Валентину Йорданову.
«Слежу за международными соперниками, до них тоже доберусь. Мне интереснее чемпионат мира и Олимпиада», — прокомментировал Садулаев для ТАСС свое выступление.
Оно и понятно: по европейскому первенству наши борцы прошлись катком. В копилке нашей сборной оказалось 19 медалей, из них 8 золотых — больше, чем у кого-либо. Уже на ближайшем чемпионате мира наши борцы могут выступить с флагом и гимном.
Удалось достойно вернуться
Возвращения флага и гимна ждут и в тяжелой атлетике, где сборная России в сильнейшем составе не принимала участия в чемпионатах мира и Европы почти пять лет. На первом крупном турнире после перерыва наши штангисты громко заявили о себе. В Батуми, где проходил чемпионат Европы, наши завоевали 7 наград за сумму двоеборья и 11 — за отдельные упражнения.
Особо радует то, что за время отстранения состав сборной России заметно обновился, но слабее от этого не стал. Первое за пять лет золото Евро для страны с рекордом Европы завоевал 23-летний Геворг Серобян, а 17-летняя Варвара Кузьминова и вовсе стала одной из главных звезд турнира в Батуми. Самая молодая участница в весовой категории до 77 кг впервые поехала на взрослый чемпионат и подняла 244 кг в рывке и толчке, став серебряным призером и оставив позади себя многих опытных соперниц. В том числе и бронзовую медалистку Ирину Домбровскую с Украины, которая отказалась от фото с Кузьминовой на пьедестале почета. По этой причине глава Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Астрит Хассани провел беседу с Домбровской, заявив, что ее поведение недопустимо.
«Нам удалось достойно вернуться на международную арену. Мы получили очень ценный опыт. Сейчас вернемся в Россию, тщательно проанализируем выступления, чтобы на следующем международном старте не повторять ошибок», — сказал главный тренер мужской сборной России Рим Сиразетдинов.
Для работы над ошибками у сборной России теперь есть обновленная база в Рузе. Минспорт России совместно с Федерацией тяжелой атлетики России создали для спортсменов отличные условия для тренировок и восстановления. Именно там команда готовилась к выступлению в Батуми.
Европейская федерация тяжелой атлетики, как и мировая, с недавних пор встает на сторону наших спортсменов не только в части воспитательных бесед с иностранцами, но и по визовым проблемам. В январе EWF приняла решение отменить чемпионат Европы среди юниоров в Польше, которая не смогла предоставить гарантии визового доступа для спортсменов из России и Белоруссии. В Федерации заявили, что имеют твердую и неизменную позицию о том, что «спорт должен оставаться вне политики».
Следующим большим стартом для тяжелоатлетов станет чемпионат мира, который пройдет с 27 октября по 8 ноября в Нинбо (Китай). Сиразетдинов надеется, что, как и на Евро в Грузии, наших атлетов допустят в полном составе. Нет почти никаких сомнений, что так оно и будет. С тяжелоатлетов-юниоров из России уже сняли все ограничения — в мае на чемпионате мира в Египте они выступят с национальными символами.
Гимн стал мотивацией
Что чувствуют спортсмены, когда слышат гимн страны после победы, уже вспомнили дзюдоисты. В ноябре 2025-го Международная федерация дзюдо (IJF) стала первой международной федерацией, отвечающей за олимпийский вид спорта, отменившей обязательный нейтральный статус для наших атлетов. В апреле на чемпионате Европы в Тбилиси российский гимн прозвучал дважды.
В активе сборной России по дзюдо семь наград и третье место в общем медальном зачете после Франции и Грузии. Мурад Чопанов выиграл европейское золото впервые в карьере, а Тимур Арбузов продлил победную серию, начавшуюся в 2025 году, когда он выиграл и Евро, и мир.
«Гимн стал мотивацией, несколько дней до турнира представлял это. Как говорят сейчас, визуализировал. А звуки были как будто где-то в Колизее. Это дало заряд», — признался Арбузов.
По итогам 2025-го Арбузова признали лучшим спортсменом года IJF. В Тбилиси отметили еще одного лидера сборной — Инала Тасоева, который был признан лучшим дзюдоистом года по версии Европейского союза дзюдо (EJU). Добавим, что Арсена Галстяна признали лучшим тренером мужской команды Европы.
Дзюдоисты ворвались на международную арену, что называется, с двух ног. То же самое в скором времени ждут от тхэквондистов (вторыми получили полный допуск) и представителей водных видов спорта России.
Каждую неделю апрель приносил новости о больших победах сборных России. В мае на чемпионате Европы впервые за несколько лет выступят российские «художницы». И именно май Михаил Дегтярев ставил ориентиром для МОК в вопросе полноценного возвращения российского спорта. Ждем новых хороших новостей.
Анатолий Курагин