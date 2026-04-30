Вернулись, чтобы стать первыми. Победы сборных России на международных турнирах в апреле

Особо радует то, что за время отстранения состав сборной России заметно обновился, но слабее от этого не стал. Первое за пять лет золото Евро для страны с рекордом Европы завоевал 23-летний Геворг Серобян, а 17-летняя Варвара Кузьминова и вовсе стала одной из главных звезд турнира в Батуми. Самая молодая участница в весовой категории до 77 кг впервые поехала на взрослый чемпионат и подняла 244 кг в рывке и толчке, став серебряным призером и оставив позади себя многих опытных соперниц. В том числе и бронзовую медалистку Ирину Домбровскую с Украины, которая отказалась от фото с Кузьминовой на пьедестале почета. По этой причине глава Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Астрит Хассани провел беседу с Домбровской, заявив, что ее поведение недопустимо.