Роднина заявила, что к спортсменам из России всегда будут претензии

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила «РБК Спорт», что к российским спортсменам всегда будет больше претензий, чем к атлетам из Белоруссии.
Международный олимпийский комитет (МОК) 7 мая снял свои рекомендации по ограничениям в отношении белорусских спортсменов. А вот в отношении российских атлетов они остаются в силе. Организация объяснила это тем, что ситуация с Олимпийским комитетом России (ОКР) отличается от положения дел с Национальным олимпийским комитетом (НОК) Белоруссии.
«Я просто понимаю, что к нам всегда будет больше претензий. И мы находимся значительно дольше под различными санкциями, в отличие от белорусских спортсменов. У них не было таких допинговых проблем, как у нас», — сказала Роднина. Допинговый кризис в российском спорте, сопровождавшийся масштабными отстранениями, начался еще в 2015 году и затронул сотни спортсменов во множестве дисциплин.
Депутат Госдумы также отметила, что белорусские спортсмены, «попав под общую нашу ситуацию», не столкнулись с другими претензиями, в отличие от россиян.
Отстранить белорусских и российских спортсменов от международных турниров МОК рекомендовал в феврале 2022 года, после начала боевых действий на Украине. В марте 2023-го организация призвала допускать атлетов из этих стран в индивидуальных соревнованиях в нейтральном статусе. К декабрю 2025 года МОК рекомендовал федерациям разрешить участие российских и белорусских спортсменов в юношеских соревнованиях с флагом и гимном.
В исполкоме МОК 7 мая также выразили обеспокоенность в связи с информацией, что WADA изучает российскую антидопинговую систему. В организации отметили, что намерены получить более полное представление о ситуации.
В феврале The New York Times, ссылаясь на свои источники, сообщила о получении WADA данных, указывающих на причастность главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероники Логиновой к сокрытию результатов допинг-тестов российских спортсменов на Олимпиаде-2014. Позднее WADA заявило, что на основании этих данных были начаты два расследования в отношении Логиновой.
Сама глава РУСАДА Логинова заявляла «РБК Спорт», что ее запрос касательно предъявленных ей обвинений остался без ответа. Она также сказала, что в текущих геополитических условиях «западное околоспортивное сообщество действует исключительно по калькам правительств своих стран и выполняет их указания».