Свищев словами «удивительно и непонятно» оценил решение МОК по России

Свищев счел логику МОК «непонятной», поскольку санкции сняли с белорусских спортсменов, но оставили для Олимпийского комитета России. В организации объясняли это разницей в ситуациях.

Источник: ТАСС

Глава Ассоциации лыжных видов спорта России и депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с «РБК Спорт» оценил решение Международного олимпийского комитета (МОК) оставить в силе санкции в отношении России.

«Непонятна логика МОК, который все-таки оставил в силе санкции к ОКР. Какая-то новая непонятная версия. Претензия к РУСАДА — “претензия с бородой”. Это уже не новость совсем [о расследовании в отношении главы РУСАДА Вероники Логиновой]. Это уже несколько месяцев как-то где-то кто-то сказал, а на самом-то деле никакого расследования-то и нет. Удивительно, что наши коллеги из МОК вообще отреагировали на данный вопрос», — сказал Свищев.

В феврале 2022 года, после начала боевых действий на Украине, МОК рекомендовал отстранить белорусских и российских спортсменов от международных турниров. В марте 2023-го организация призвала допускать атлетов из этих стран в индивидуальных соревнованиях в нейтральном статусе. К декабрю 2025 года МОК рекомендовал федерациям разрешить участие российских и белорусских спортсменов в юношеских соревнованиях с флагом и гимном.

Ранее МОК снял свои рекомендации по ограничениям для белорусских спортсменов, однако в отношении российских атлетов они остаются в силе. Организация объясняет это разницей в ситуациях, связанных с Олимпийским комитетом России (ОКР) и Национальным олимпийским комитетом (НОК) Белоруссии.

Исполком организации также выразил обеспокоенность недавними сообщениями о проверке российской антидопинговой системы. При этом МОК заявил, что не связывает вопрос восстановления статуса ОКР с соответствующим расследованием WADA.

