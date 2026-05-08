В WADA заявили, что не причастны к решению МОК по России: «Это не связано с нарушениями антидопинговых правил»

Всемирное антидопинговое агентство заявило, что не имеет никакого отношения к решению Международного олимпийского комитета.

Источник: РИА "Новости"

В четверг исполком МОК снял все ограничение на участие белорусских спортсменов в международных турнирах, но сохранил санкции в отношении российских атлетов. МОК выразил обеспокоенность в связи с расследованием WADA в отношении руководителя Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероники Логиновой, которое было начато 21 апреля, и пообещал разобраться в ситуации.

«Нынешние ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в некоторых спортивных мероприятиях связаны с продолжающимися боевыми действиями на Украине, а не с вопросами, касающимися нарушений антидопинговых правил», — цитирует ТАСС пресс-службу WADA.

В WADA напомнили, что РУСАДА с 2020 года не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу. WADA для оценки выполнения условий восстановления РУСАДА должно направить в Россию группу, что в настоящее время считают в международном агентстве невозможным.

Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
