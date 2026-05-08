В WADA заявили, что не причастны к решению МОК по России: «Это не связано с нарушениями антидопинговых правил»

В четверг исполком МОК снял все ограничение на участие белорусских спортсменов в международных турнирах, но сохранил санкции в отношении российских атлетов. МОК выразил обеспокоенность в связи с расследованием WADA в отношении руководителя Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероники Логиновой, которое было начато 21 апреля, и пообещал разобраться в ситуации.
«Нынешние ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в некоторых спортивных мероприятиях связаны с продолжающимися боевыми действиями на Украине, а не с вопросами, касающимися нарушений антидопинговых правил», — цитирует ТАСС пресс-службу WADA.
В WADA напомнили, что РУСАДА с 2020 года не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу. WADA для оценки выполнения условий восстановления РУСАДА должно направить в Россию группу, что в настоящее время считают в международном агентстве невозможным.