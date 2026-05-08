«Политики давят на МОК». Почему российские атлеты все еще под санкциями

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 7 мая отменил рекомендации по ограничениям для белорусских спортсменов. При этом в отношении российских атлетов отстранение осталось в силе.
МОК обосновал это различиями в ситуациях, связанных с Олимпийским комитетом России (ОКР) и Национальным олимпийским комитетом (НОК) Белоруссии.
«Исполнительный комитет МОК также с обеспокоенностью воспринял недавнюю информацию о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) изучает российскую антидопинговую систему. Поэтому исполком МОК хотел бы получить более полное представление об этой ситуации», — говорится в заявлении.
Ранее The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что WADA получило данные о возможной причастности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероники Логиновой к сокрытию результатов допинг-тестов российских спортсменов на Олимпийских играх 2014 года. Позже WADA подтвердило, что на основании этих данных были начаты два расследования в отношении Логиновой.
Сама Вероника Логинова сообщала «РБК Спорт», что ее запрос по поводу конкретных обвинений остался без ответа.
По ее словам, «в сложившихся геополитических условиях западное околоспортивное сообщество действует исключительно по калькам правительств своих стран и выполняет их указания». «Видимо, кого-то не устраивает стабильное и поступательное развитие и РУСАДА, и отечественного спорта», — добавила Логинова.
При этом президент МОК Кирсти Ковентри заявила на пресс-конференции по итогам заседания исполкома, что организация не связывает восстановление статуса ОКР с расследованием WADA по российской антидопинговой системе.
В феврале 2022 года МОК рекомендовал отстранить белорусских и российских спортсменов от международных турниров в связи с боевыми действиями на Украине. В марте 2023 года организация призвала допускать атлетов из этих стран в индивидуальных соревнованиях в нейтральном статусе. К декабрю 2025 года МОК рекомендовал федерациям разрешить участие российских и белорусских спортсменов в юношеских соревнованиях с флагом и гимном.
Что говорят о решении МОК
Михаил Дегтярев, глава Олимпийского комитета России (ОКР) и министр спорта
«Мы приветствуем это решение в отношении союзной республики и ожидаем, что оно станет прологом к аналогичному решению и по олимпийскому движению России. Вместе с тем мы разочарованы тем, что юридическая комиссия МОК так и не смогла вынести вердикт по кейсу Олимпийского комитета России и в очередной раз отложила его», — заявил Дегтярев в своем телеграм-канале.
По словам главы ОКР, Россия уже давно направила в МОК исчерпывающий пакет документов, который подтверждает, что все юридические основания для дальнейшего отстранения устранены.
«Наши адвокаты направили в МОК запрос относительно статуса указанных материалов. Решение о дальнейших шагах мы примем в зависимости от комментария МОК», — добавил Дегтярев, подчеркнув, что увязывание восстановления ОКР с любыми не относящимися к делу вопросами неприемлемо.
Дмитрий Свищев, глава Ассоциации лыжных видов спорта России и депутат Госдумы
«Непонятна логика МОК, который все-таки оставил в силе санкции к ОКР. Какая-то новая, непонятная версия. Претензия к РУСАДА — “претензия с бородой”. Это уже не новость совсем [о расследовании в отношении главы РУСАДА Вероники Логиновой]. Это уже несколько месяцев как-то где-то кто-то сказал, а на самом-то деле никакого расследования и нет. Удивительно, что наши коллеги из МОК вообще отреагировали на данный вопрос», — сказал Свищев «РБК Спорт».
Ирина Роднина, трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы
«Я просто понимаю, что к нам всегда будет больше претензий. И мы находимся значительно дольше под различными санкциями, в отличие от белорусских спортсменов. У них не было таких допинговых проблем, как у нас», — сказала Роднина «РБК Спорт».
Депутат Госдумы также отметила, что белорусские спортсмены, «попав под общую нашу ситуацию», не столкнулись с другими претензиями, в отличие от россиян.
Светлана Журова, олимпийская чемпионка и первый зампред комитета Госдумы по международным делам
«Было ясно, что МОК будет цепляться за нее [ситуацию с расследованием в отношении главы РУСАДА Логиновой], к сожалению, чтобы найти любые аргументы для того, чтобы нас не допускать. Потому что больше оснований держать нас в нейтральном статусе у них не было», — сказала Журова «РБК Спорт».
Она предположила, что результат голосования в исполкоме МОК мог бы быть иным при участии всех членов. Но, по ее словам, сейчас МОК находится под влиянием политиков.
«Политика все равно играет здесь роль. Я уверена, что какие-то политики максимально давят на МОК и говорят: “Держите русских, пока еще есть такая возможность”, — добавила она.
Журова также подчеркнула, что в случае полного допуска российских спортсменов МОК первым шагом станет немедленное возвращение к международным соревнованиям команд по всем видам спорта: «А значит, далее последует проведение соревнований, а также много других нюансов, которые, соответственно, последуют после этого».
Виталий Смирнов, почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР)
«Мы надеемся, что наши доводы будут услышаны. Мы и раньше донесем нашу позицию, а не только к этому времени, думаю. Будем разбираться в причинах, почему они отказывают. Потому что в общем и целом эти причины устранены. При этом причина снятия признания с НОК Белоруссии и с ОКР разная — это правда. У Белоруссии была одна причина, а у нас другой повод, связанный с территориями. Так что будем заниматься этим делом, естественно», — сказал Смирнов «Матч ТВ».
Он поздравил белорусских спортсменов со снятием санкций МОК и выразил надежду на скорое признание российских спортсменов и ОКР.
Полина Мельникова