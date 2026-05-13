Дегтярев заявил, что спортивная дипломатия лучше агрессии

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Российская спортивная общественность стала более взвешенно подходить к высказываниям, поскольку спортивная дипломатия действеннее агрессии. Об этом в интервью ТАСС заявил министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.
«Очень важно, что у нас все кому не лень перестали публично давать непрошеные советы, как вести себя с международными спортивными организациями, высказываться резко. Мы над этим поработали, и люди стали более взвешенно подходить к словам — и депутаты, и некоторые руководители федераций. Зачем вести себя агрессивно? Надо использовать спортивную дипломатию. Чем мы и занимаемся», — заявил Дегтярев.