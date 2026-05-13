Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дегтярев заявил, что спортивная дипломатия лучше агрессии

Министр спорта отметил, что депутаты и руководители спортивных федераций стали реже резко высказываться в адрес международных организаций.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Российская спортивная общественность стала более взвешенно подходить к высказываниям, поскольку спортивная дипломатия действеннее агрессии. Об этом в интервью ТАСС заявил министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

«Очень важно, что у нас все кому не лень перестали публично давать непрошеные советы, как вести себя с международными спортивными организациями, высказываться резко. Мы над этим поработали, и люди стали более взвешенно подходить к словам — и депутаты, и некоторые руководители федераций. Зачем вести себя агрессивно? Надо использовать спортивную дипломатию. Чем мы и занимаемся», — заявил Дегтярев.