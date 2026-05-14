Член МОК: «Отстранение России затянулось. Посмотрите, сколько стран сегодня участвуют в вооруженных конфликтах»

Член Международного олимпийского комитета (МОК), президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что отстранение России затянулось.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, 7 мая было объявлено, что МОК больше не рекомендует вводить ограничения на участие белорусских спортсменов. При этом ограничения на спортсменов с российскими паспортами продолжают действовать. МОК выпустил специальное заявление, в котором объяснил, почему отменил ограничения для Белоруссии, но не для России: «Ситуация отличается».

24—25 июня в швейцарском городе Лозанна пройдет внеочередная сессия МОК. На ней будет присутствовать и Тарпищев. Отвечая ранее на вопрос, поднимется ли вопрос по России в июне, когда состоится сессия МОК, Тарпищев сказал: «Не факт. Но чем быстрее восстановим полномочия ОКР (Олимпийского комитета России), тем легче будет нам всем. Надеюсь, этот год сложится для нас благополучно, но есть одна проблема: мы потеряли представительства в международных федерациях. Это немаловажный факт. До пандемии у нас было более 50 человек, а сейчас почти никого не осталось».

— В кулуарах часто говорят совсем не то, что во время официальных выступлений. Как думаете, много ли стран поддерживают возвращение России?

— Сложно сказать, но поддержку мы точно имеем.

— Отстранение России затянулось?

— Безусловно. Посмотрите, сколько стран сегодня участвуют в вооруженных конфликтах, а в спортивном плане страдаем именно мы. Это большой вопрос, на который тяжело ответить, — сказал Тарпищев, слова которого приводит «Матч ТВ».

