Член МОК: «Отстранение России затянулось. Посмотрите, сколько стран сегодня участвуют в вооруженных конфликтах»

Напомним, 7 мая было объявлено, что МОК больше не рекомендует вводить ограничения на участие белорусских спортсменов. При этом ограничения на спортсменов с российскими паспортами продолжают действовать. МОК выпустил специальное заявление, в котором объяснил, почему отменил ограничения для Белоруссии, но не для России: «Ситуация отличается».
— В кулуарах часто говорят совсем не то, что во время официальных выступлений. Как думаете, много ли стран поддерживают возвращение России?
— Сложно сказать, но поддержку мы точно имеем.
— Отстранение России затянулось?
— Безусловно. Посмотрите, сколько стран сегодня участвуют в вооруженных конфликтах, а в спортивном плане страдаем именно мы. Это большой вопрос, на который тяжело ответить, — сказал Тарпищев, слова которого приводит «Матч ТВ».