Великобритания захотела провести Олимпиаду в 2040-х годах

ЛОНДОН, 17 мая — РИА Новости. Власти Великобритании рассматривают возможность подачи заявки на проведение Олимпийских игр в стране в 2040-х годах, заявило в воскресенье британское министерство культуры.
«Выполняется первоначальная стратегическая оценка потенциальной заявки на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр на севере Англии в 2040-х годах», — говорится в заявлении.
В ходе оценки будут рассмотрены затраты, возможная социально-экономическая польза для севера Англии и вероятность успеха заявки.
В последний раз Британия провела Олимпийские игры в 2012 году в Лондоне. Ранее игры также проходили в Лондоне в 1908 и 1948 годах. Другие регионы страны ни разу не принимали Игры.