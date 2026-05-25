Они стали мировыми звездами после Российско-Китайских игр: гимнастки Канаева и Аверины, пловцы Рылов и Лифинцев

В Калининградской области с 25 по 30 мая 2026 года будут проходить десятые Российско-Китайские молодежные летние игры. Турнир предназначен не только для развития взаимоотношений в сфере спорта между двумя странами, но и для раскрытия потенциала молодых спортсменов. Участие в соревнованиях принимают атлеты в возрасте от 11 до 20 лет.
Пока их имена не известны на весь мир, но это лишь вопрос времени. История знает не один пример участия в РКИ тех, кто со временем смог стать звездами в своих видах спорта.
«Кроме спортивных стартов, в которых примут участие почти 400 атлетов из двух стран, это возможность для нас рассмотреть таланты. Я приведу несколько примеров. Ребята, которые когда-то побеждали на РКИ, сегодня стали известны на весь мир. Например, лыжник Савелий Коростелев. Мы следили за его выступлениями на Играх в Милане, где ему полшага не хватило до медали. На Российско-Китайских зимних играх он побеждал в 2022 году в Чунцине, теперь он один из лидеров нашего лыжного спорта. Наша конькобежка Анастасия Семенова, еще одна участница Олимпиады-2026, на РКИ-2022 завоевала пять медалей», — сказал министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.
Sport24 рассказывает о российских топах, которые когда-то выступали на летних Российско-Китайских играх.
Евгения Канаева
Канаева принимала участие в РКИ в 2007 году, которые проходили в Москве. Спортсменка выиграла золотую медаль, а затем началась ее прайм-эра в художественной гимнастике. После этого турнира Евгения начала активно побеждать на крупных международных стартах. В итоге за свою карьеру Каневой удалось стать 2-кратной олимпийской чемпионкой в многоборье, что больше никто не делал в истории гимнастики, 17-кратной чемпионкой мира, 13-кратной чемпионкой Европы.
Алия Мустафина
Мустафина засветилась на РКИ 2009 года в Пекине. Туда гимнастка приехала еще не в качестве мировой звезды. На соревнованиях она уверенно победила, а потом начала блистать на взрослых крупных турнирах. Алия дважды выиграла Олимпиаду на своих коронных брусьях, трижды становилась чемпионкой мира, а также 5 раз поднималась на первую ступень пьедестала на чемпионатах Европы.
Дина и Арина Аверины
Сестры Аверины в 2011 году на РКИ в Пензе собрали такой набор наград: Арина — бронза, Дина — золото и серебро. Затем гимнастки начали длинный путь с большим количеством разных медалей на международной арене. Дине удалось стать второй на Олимпиаде-2020, 18 раз выиграть чемпионат мира и 10 раз — чемпионат Европы. Арина не попала в Токио вместе с сестрой на подиум Игр. Гимнастка 5 раз побеждала на ЧМ и 9 — на ЧЕ.
Евгений Рылов
В Шанхае в 2013-м на РКИ отметился Рылов. Пловец взял там 7 золотых медалей и 1 серебряную. Спустя некоторое время Евгений дважды выиграл Олимпийские игры. Также у Рылова есть два золота с чемпионатов мира в 50-метровом бассейне и три — в 25-метровом. На Евро пловец побеждал четыре раза.
Арина Суркова
Суркова в 2015 году на РКИ в Иркутске собрала большую коллекцию наград — золото, серебро — 4, бронза — 5. После этих соревнований пловчиха не осталась в тени. На чемпионате мира и Европы на короткой воде у Арины по две победы. Евро в 50-метровом бассейне в плане золота россиянке не покорился, но серебро и бронзу оттуда в свое время она увезла.
Лала Крамаренко
Крамаренко в 2017 году на РКИ в Гуанчжоу стала обладательницей золота, серебра и двух бронз. Затем Лала выиграла чемпионат Европы. О таланте Крамаренко говорил весь мир, но поехать на другие крупные международные старты она не смогла из-за отстранения российского спорта. Несмотря на это, Крамаренко остается одной из самых обсуждаемых гимнасток мира. И, возможно, учитывая возвращение наших из бана, показать всю себя Лала на весь мир еще сможет.
Лилия Хузина
Тхэквондистка Хузина заявила о себе в 2019 году на РКИ в Самаре. Там она стала чемпионкой. На этом Лилия не остановилась. Она дождалась возвращения команды на международные старты и показала всем, что сильна. Россиянка в 2023 году выиграла чемпионат мира, а в 2025-м — чемпионат Европы.
Мирон Лифинцев
РКИ-2023 в Чунцине стали успешными для Лифинцева. Пловец выиграл трижды. Спустя год Мирон удивлял уже на чемпионате мира на короткой воде. Там россиянин стал 5-кратным. Затем на ЧМ-2025 в Сингапуре случилось два золота в престижнейших эстафетах. И это только начало для 20-летнего спортсмена. Тем более теперь наши пловцы ни в чем не ограничены и могут спокойно соревноваться на международных турнирах с флагом и гимном.
Виктория Дмитриева