Они стали мировыми звездами после Российско-Китайских игр: гимнастки Канаева и Аверины, пловцы Рылов и Лифинцев

«Кроме спортивных стартов, в которых примут участие почти 400 атлетов из двух стран, это возможность для нас рассмотреть таланты. Я приведу несколько примеров. Ребята, которые когда-то побеждали на РКИ, сегодня стали известны на весь мир. Например, лыжник Савелий Коростелев. Мы следили за его выступлениями на Играх в Милане, где ему полшага не хватило до медали. На Российско-Китайских зимних играх он побеждал в 2022 году в Чунцине, теперь он один из лидеров нашего лыжного спорта. Наша конькобежка Анастасия Семенова, еще одна участница Олимпиады-2026, на РКИ-2022 завоевала пять медалей», — сказал министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.