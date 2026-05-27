Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Международная федерация университетского спорта допустила Россию

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Исполнительный комитет Международной федерации университетского спорта принял решение о немедленном допуске всех российских спортсменов к участию в соревнованиях под эгидой организации, сообщается на сайте FISU.

Источник: РИА Новости Спорт

В тех видах спорта, где международные федерации сохраняют полное отстранение российских спортсменов, FISU будет применять механизм нейтрального статуса вместо недопуска. Это касается как индивидуальных, так и командных дисциплин. При этом белорусские спортсмены были допущены без каких-либо ограничений — с флагом и национальной символикой.

«Полное исключение российских спортсменов по признаку гражданства считается несоразмерным и несовместимым с образовательной миссией FISU. Условия нейтральности — участие без национального флага, формы и т. д. — представляют собой максимальное ограничение, применимое на любом мероприятии FISU, независимо от позиции соответствующей международной федерации», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в тех видах спорта, где международные федерации уже восстановили российских атлетов в правах, FISU не вводит дополнительных ограничений. Таким образом, участие возможно на тех же условиях, что и на других международных стартах.

Решение исполкома FISU поприветствовал министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

«Напомню, что в июле 2025 года в штаб-квартире FISU в Лозанне мы встречались с исполнительным директором — генеральным секретарем FISU Маттиасом Ремундом. Вскоре было принято решение о допуске российских атлетов на Универсиаду в Германии, где наши ребята выступили впервые за 6 лет. FISU последовательно продолжает смягчать условия для студентов из России. Мы это приветствуем», — заключил министр.

Спортсмены из России и Белоруссии были отстранены от соревнований под эгидой FISU в 2022 году. Также Екатеринбург был лишен права провести летнюю Универсиаду в 2023 году, вместо этого оргкомитет соревнований организовал проведение в городе Международного фестиваля университетского спорта не под эгидой FISU.