Международная федерация университетского спорта допустила Россию

«Напомню, что в июле 2025 года в штаб-квартире FISU в Лозанне мы встречались с исполнительным директором — генеральным секретарем FISU Маттиасом Ремундом. Вскоре было принято решение о допуске российских атлетов на Универсиаду в Германии, где наши ребята выступили впервые за 6 лет. FISU последовательно продолжает смягчать условия для студентов из России. Мы это приветствуем», — заключил министр.