Международная федерация университетского спорта допустила Россию

В тех видах спорта, где международные федерации сохраняют полное отстранение российских спортсменов, FISU будет применять механизм нейтрального статуса вместо недопуска. Это касается как индивидуальных, так и командных дисциплин. При этом белорусские спортсмены были допущены без каких-либо ограничений — с флагом и национальной символикой.
«Полное исключение российских спортсменов по признаку гражданства считается несоразмерным и несовместимым с образовательной миссией FISU. Условия нейтральности — участие без национального флага, формы
Подчеркивается, что в тех видах спорта, где международные федерации уже восстановили российских атлетов в правах, FISU не вводит дополнительных ограничений. Таким образом, участие возможно на тех же условиях, что и на других международных стартах.
Решение исполкома FISU поприветствовал министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.
«Напомню, что в июле 2025 года в штаб-квартире FISU в Лозанне мы встречались с исполнительным директором — генеральным секретарем FISU Маттиасом Ремундом. Вскоре было принято решение о допуске российских атлетов на Универсиаду в Германии, где наши ребята выступили впервые за 6 лет. FISU последовательно продолжает смягчать условия для студентов из России. Мы это приветствуем», — заключил министр.
Спортсмены из России и Белоруссии были отстранены от соревнований под эгидой FISU в 2022 году. Также Екатеринбург был лишен права провести летнюю Универсиаду в 2023 году, вместо этого оргкомитет соревнований организовал проведение в городе Международного фестиваля университетского спорта не под эгидой FISU.