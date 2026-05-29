Двукратный олимпийский чемпион обвинил Исинбаеву в побеге из страны

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов обвинил бывшую легкоатлетку Елену Исинбаеву в побеге из страны. Его слова приводит Sport24.

Источник: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

«Взяла и убежала из страны в непростое время. Как член Международного олимпийского комитета (МОК) она должна была защищать наши интересы внутри этой организации. Мы ничего не слышали про ее позицию, когда нас отовсюду отстраняли», — сказал Фетисов.

Также трехкратный обладатель Кубка Стэнли оценил спортивные заслуги Исинбаевой. «Лена — выдающаяся спортсменка, и мне жаль, что она приняла такое решение. Не знаю, что ее к этому сподвигло. Она должна сама отвечать за то, что в ее жизни происходит», — заявил Фетисов.

Ранее стало известно, что с Исинбаевой взыщут долги по кредитам. Сумма задолженности составляет 7187 рублей.

Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом. На ее счету 28 мировых рекордов в этой легкоатлетической дисциплине. С 2023 года Исинбаева проживает в Испании. Спортсменка называет себя «человеком мира» и продолжает работу в МОК.

Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше