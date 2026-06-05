Песков: украинские спортсмены зря закрывают лица при виде флага России.

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Украинские спортсмены зря закрывают лица при виде флага России, нужно уважать победителей, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее украинская гимнастка Софья Краинская надела наушники и закрыла глаза во время звучания российского гимна на церемонии награждения на чемпионате Европы по художественной гимнастике. Тогда россиянка Яна Заикина стала победительницей в упражнении с лентой среди юниоров, Краинская заняла второе место.
«Зря они это делают. Надо уважать победителей», — сказал Песков журналистам на ПМЭФ в ответ на вопрос об отношении к украинским спортсменам, которые закрывают лицо при виде флага России.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.