Путин подписал закон об общероссийской антидопинговой организации

Закон уточняет обязанности общероссийских спортивных федераций, региональных спортивных федераций и профессиональных спортивных лиг. Они обязаны соблюдать антидопинговые правила, участвовать в предотвращении допинга и борьбе с ним, а также в противодействии дискриминации и насилию в спорте.