Ковентри о статусе россиян: нужно увидеть, как повлияет изменение хартии

«Мы видели определенные цифры и факты, количество конфликтов, которые происходят в мире, поэтому нам и нужна рабочая группа. Что значит нейтральность для олимпийского движения, для атлетов? Как мы можем пересмотреть Олимпийскую хартию и все остальные документы, чтобы усилить политическую нейтральность в таком разделенном мире, в котором мы, к сожалению, сейчас живем? Я верю, что это привело нас к очень важным изменениям в хартии», — сказала Ковентри в ходе пресс-конференции.