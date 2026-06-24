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Ковентри о статусе россиян: нужно увидеть, как повлияет изменение хартии

Ковентри: решения о статусе россиян будут принимать с учетом изменений в хартии.

Источник: Reuters

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что дальнейшие решения о статусе российских атлетов будут приниматься, отталкиваясь от последних изменений Олимпийской хартии в вопросе политической нейтральности.

В среду в Лозанне (Швейцария) сессия МОК приняла поправку в Олимпийскую хартию об обеспечении политической нейтральности и защите движения от чрезмерного государственного, политического, социального и экономического влияния. Пункт 5 Олимпийской хартии теперь предписывает, что «спортивные организации, входящие в олимпийское движение, обязаны соблюдать нейтралитет в любое время».

«Мы видели определенные цифры и факты, количество конфликтов, которые происходят в мире, поэтому нам и нужна рабочая группа. Что значит нейтральность для олимпийского движения, для атлетов? Как мы можем пересмотреть Олимпийскую хартию и все остальные документы, чтобы усилить политическую нейтральность в таком разделенном мире, в котором мы, к сожалению, сейчас живем? Я верю, что это привело нас к очень важным изменениям в хартии», — сказала Ковентри в ходе пресс-конференции.

«Мы только приняли решение два часа назад. Дайте нам немного времени посмотреть, как будет работать укрепление Олимпийской хартии и пересмотр документов. Мы хотели бы увидеть, как это работает, и вернуться к этому вопросу», — добавила она в ответ на вопрос о статусе российских атлетов.

МОК и большинство международных спортивных федераций с 2022 года наложили на российских спортсменов санкции разной степени жесткости. Так, в футболе, легкой атлетике, хоккее и ряде других видов спорта россияне до сих пор не допущены до международных соревнований. При этом МОК в настоящее время рекомендует допускать до международных турниров российских юниоров без ограничений, а взрослых спортсменов из России — в нейтральном статусе.

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