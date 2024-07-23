Как играть в пьяницу: правила карточной игры с друзьями

Эта одно из самых популярных и простых развлечений для компании. Игра рассчитана на неограниченное количество человек. Обычно участвуют 6—8 игроков, но можно повеселиться вдвоем. Правила настолько просты, что их понимают даже дети. Забава интересна своими особенностями. Рассказываем, как правильно играть в пьяницу и какие существуют тактики, в статье.

Что такое карточная игра пьяница

Происхождение развлечения неизвестно. Можно предположить, что игру так назвали из-за легкости и незамысловатости правил. Ведь ее результат — чистое везение. Здесь не сработают аналитические стратегии или метод шулерства. Развлечение прозрачно, подходит даже новичкам. Например, дети могут параллельно узнавать цвета, цифры.

История игры

Впервые игра пьяница получила популярность в эпоху СССР. Возможно, особый интерес к ней связан с капитализмом. Ведь аллегорически карты в игре — деньги. Победитель становится богачом, соперник с наименьшим количеством «имущества» предстает транжирой и кутилой.

Во времена становления игры нередко на кону стояли настоящие деньги. Игроки делали ставки и проверяли свое везение. Позднее забаву вытеснил покер, который предложил более интересные стратегии.

Сейчас развлечение осталось для душевных посиделок с друзьями или семьей. Благодаря несложным правилам оно пользуется спросом среди детей, стариков.

Цель игры

Она заключается в том, чтобы собрать колоду у себя. Игра продолжается до тех пор, пока один участник не завладеет всеми картами, побеждая соперника. Здесь строго соблюдается очередность. Быстрый сброс запрещен. За этим следит тот, кто формировал стопки.

Обычно берется одна колода и делится поровну. Например, если два игрока, раздается по 18 карт, три человека — 12 и т. д. При большом количестве участников берут дополнительные наборы.

Старшинство карт

Играют классической колодой в 36/52 карты. Для большой компании понадобится два комплекта. Карты распределяются по рангу. Обычно двойка или шестерка — самые младшие, а туз — старшая.

Для разнообразия и усложнения игры можно ввести дополнительное правило: двойка или шестерка бьют туза. Это изменение стоит заранее обговорить со всеми участниками, иначе в процессе возникнет путаница.

Еще игроки могут убрать все карты с числовыми обозначениями. Тогда самой младшей картой становится валет.

Правила игры в пьяницу

Разберем подробнее особенности этого увлекательного развлечения.

Раздача карт

Первый сдающий определяется жребием. Он перемешивает и тщательно тасует колоду. Затем распределяет карты по одной так, чтобы у каждого участника оказалось равное количество. Они кладутся рубашкой вверх, чтобы масть была внизу.

Нужно раздать весь комплект. В колоде не должно остаться ни одной карты. У каждого участника собирается небольшая стопка, которая будет задействована в ходе игры.

Ходы в игре

Первый сброс делает раздатчик. Он берет верхнюю карту из своей стопки и кладет ее в центр стола, переворачивая. Потом ходы идут по часовой стрелке.

Каждый игрок должен повторить действие, менять очередность в классической версии нельзя. Например, не получится взять вторую, третью карту из стопки. Это запрещено правилами. Всегда играет только верхняя.

После окончательного сброса, участники смотрят на значение. Тот человек, у кого самый старший ранг, забирает полностью все карты. Он кладет их вниз своей колоды.

Игроки продолжают ходы, пока карты не останутся у одного. Если в развлечении участвует целая компания, то каждый «пьяница» выбывает. В конце должно остаться два человека. Они сражаются в финале и окончательно выясняют, кто проиграл.

Спор в пьянице

Если при сбросе совпадают значения, участники открывают спор. Например, три валета разной масти подходят под правило. Сверху необходимо положить еще две карты. Причем нижняя кладется рубашкой вниз, а верхняя — переворачивается. Всю стопку забирает игрок, у которого значение окажется наибольшим.

Спор продолжается, пока не будет сброшена старшая карта. Например, если три валета перебьют три дамы, действие повторяют.

При отсутствии карт у одного из игроков спор не проводится. Сброс забирает себе «нищий». Так он сможет продолжить участие. Далее игра продолжается по классическим правилам до нового совпадения.

Выигрыш

Задача — захватить большее количество карт у соперника. Победителем назначается игрок, который собрал всю колоду.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=e97c35ce8503c887&partner_ext=173&place_id=222&oid=-170929141&id=456239970&autoplay=1" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Советы, как играть в пьяницу, чтобы выигрывать

Это динамичное развлечение не предполагает особых тактик, стратегий. Однако можно повысить шансы на успех, если следовать рекомендациям.

Следите за картами других соперников. Скинутые значения помогут распознать оставшийся номинал на руках.

Планируйте ходы с учетом того, что в колодах участников будут старшие карты.

Сконцентрируйтесь на игре. В ней важно быть внимательным.

Развлечение помогает тренировать память, логическое мышление, несмотря на то что здесь скорее важны удача и случай.

Вопросы и ответы

Отвечаем на популярные вопросы об этой игре.

Можно ли играть в пьяницу втроем?

Развлечение предполагает неограниченное число участников, начиная с двух. Трое игроков обычно задействуют колоду в 36/54 карты. Соперники договариваются о старшинстве и меньшинстве номинала. Туз становится самой большой или маленькой картой.

Есть ли какая-то стратегия или тактика у карточной игры пьяница?

Существует версия, где необходимо применять логику. Правила схожи с классической игрой, но карты можно смотреть. После сдачи участники их раскладывают рубашкой вверх в том порядке, в котором считают нужным. Слабые можно положить под колоду.

Всегда ли двойка или шестерка бьют туза в пьянице?

В классическом варианте старшинство карт идет по обычному порядку: туз является самой старшей, а двойка или шестерка — младшими. Но если колода состоит из 54 карт, то меньшим номиналом становится джокер.