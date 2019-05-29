Хип-хоп баттлы, йога и индийская еда: как провести первые выходные лета

С 31 мая по 2 июня в северной столице организуют трехдневный лагерь хип-хоп культуры Red Bull BC One Camp. В творческом пространстве «Севкабель Порт» с утра до ночи будут проходить баттлы и мастер-классы по уличным танцам, фантазийные музыкальные джемы и граффити-импровизации.
Лейтмотив этого года — Индия и все, что с ней связано: в программу входит утренняя йога, семинары по аюрведе и традиционная восточная еда.
Главным событием этих трех дней станет чемпионат России по брейк-дансу — Red Bull BC One Cypher. 16 самых оригинальных представителей российского брейкинга сразятся на ринге один на один. Победитель отправится представлять нашу страну на финал чемпионата мира, который пройдет в индийском Мумбаи.
Подробнее о программе лагеря читайте на сайте или в официальной группе мероприятия.
А как проходил Red Bull BC One Camp в прошлом году, можно узнать здесь.