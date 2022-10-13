Гонка на пределе возможностей — как прошел Ironstar 2022 в Сочи

Кто сказал, что гонки могут быть только автомобильными? Да, большинство людей тут же представляют себе несущиеся в борьбе друг с другом блестящие болиды, пилоты которых любой ценой пытаются первыми увидеть клетчатый флаг на финише. Но есть и другие соревнования, где надо быстрее всех пройти дистанции циклических видов спорта. Например, серия Ironstar.

Ironstar — это международные соревнования по триатлону. В рамках серии есть дистанции для спортсменов разных уровней подготовки, но, разумеется, главные призы и звание Чемпиона России разыгрываются только на самом длинном отрезке.

Спортсменам необходимо проплыть 3,86 км, пробежать марафонскую дистанцию 42,2 км и проехать на велосипеде 180 км. Это один из немногих стартов в России, где можно пройти полную «железную» дистанцию в 226 километров! Соревнования проходили три дня, всего в них приняло участие около 6000 человек из 352 городов России.

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Практически идеальная солнечная погода и атмосфера праздника привлекли множество зрителей, которых собралось как минимум вдвое больше, чем самих участников. Болельщики с плакатами поддерживали конкретных людей, но подбадривали и приветствовали всех спортсменов без исключения. На фестивале собрались дети, взрослые, пожилые люди — и среди участников, и среди зрителей можно было заметить любителей спорта всех возрастов.

Показать свой характер и проверить триатлетов на прочность погода решила только в заключительный день серии, заставив спортсменов проходить этапы под сильнейшим дождем и ветром. Но участники Ironstar в который раз доказали, что готовы преодолеть все пределы своих возможностей и продолжили соревнования, в то время как зрители и жители Сочи спрятались от стихии.

Разумеется, такое массовое мероприятие не могло обойтись без множества волонтеров, судей, медиков и маршалов. Их транспорт, в том числе ярко-оранжевый Ford Mustang, сопровождавший лидеров велогонки, был заправлен высокотехнологичным топливом G-Drive. Это топливо проверено в Российской Серии Кольцевых Гонок (РСКГ), на ралли-рейде «Шелковый путь» и в гонках на выносливость. Можно сказать, что Ironstar перенимает лучшие практики автоспорта.

Самую длинную дистанцию, величиной 226 километров, лидеры преодолели за довольно короткое время. И главной сенсацией стало то, что победительница в женском зачете, Мария Гостева, с результатом 8:25.21 уступила чемпиону мужского зачета Илье Прасолову всего… 16 секунд! Девушки продолжают доказывать, что способны бороться на равных.

А отдельную награду от G-Drive из рук амбассадора Ironstar Анастасии Тукмачевой получила самая быстрая участница велоэтапа на олимпийской дистанции Кристина Кочеткова. Она же взяла победу и в женском абсолюте.

Также фестиваль отличился большим количеством параатлетов — более 30 человек приняли участие в соревнованиях. Некоторым группам инклюзивных спортсменов добраться до места помогли в том числе партнеры, при участии которых на старт Ironlady Sochi и марафона Ironstar Sprint Triathlon Sochi вышли параатлеты с нарушением зрения в тандеме с волонтерами-лидерами и совместные команды волонтеров «Газпром нефти» и особенных атлетов.

Каждый завершенный триатлетами этап «конвертирован» в топливо G-Drive для заправки транспорта социальных учреждений — для перевозки особенных спортсменов и оставшихся без родителей детей из Детских Деревень SOS. Всего участники «заработали» 34 758 литра топлива.