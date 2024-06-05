Вручение спортивно-деловой премии «Чемпион» прошло в рамках ПМЭФ

Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев получил премию в номинации «Лидер» за внедрение инициатив о расширении взаимодействия спорта и бизнеса. За развитие корпоративного спорта премия была вручена ПАО «Совкомбанк».

Госкорпорация «Росатом» стала лауреатом премии в номинации «ГТО» за популяризацию комплекса норм ГТО среди сотрудников компании. «АвтоВАЗ» получил премию в номинации «Движение» за лучший проект, объединяющий автоспорт и туризм.

В церемонии награждения приняли участие глава Калмыкии Бату Хасиков, первый вице-президент Федерации хоккея России, главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг, двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов, трехкратный олимпийский чемпион по велоспорту на шоссе, президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова и руководитель проекта «Игры будущего» Игорь Столяров.

Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Запланированы встречи МСП, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы «Лекарственная безопасность», «Академия ПМЭФ» и «ПМЭФ юниор». Организатор — Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.